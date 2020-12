Constantin Film

Constantin Film präsentiert die vorläufigen Starttermine der Verleihstaffel 2021

München

Aufgrund der aktuell behördlich angeordneten Schließungen der Kinos und der damit verbundenen Planungsunsicherheit, gibt Constantin Film folgende vorläufige Kinostart-Termine für 2021 bekannt: Mit MONSTER HUNTER, der Verfilmung der gleichnamigen Videospielserie, startet das neue Jahr am 28. Januar gleich mit einem internationalen Blockbuster. Der Fantasy-Actionthriller wurde von Paul W.S. Anderson inszeniert und ist mit Milla Jovovich und Tony Jaa hochkarätig besetzt.

Darüber hinaus dürfen sich Filmfans auf viele weitere Kinohighlights freuen: Neben internationalen Eigenproduktionen wie WRONG TURN (25. Februar), TIDES (11. März) und dem Reboot der RESIDENT EVIL-Reihe (9. September), bringt die Constantin Film auch 2021 zahlreiche deutsche Produktionen auf die große Leinwand. So kehren Ostwind, Mika und Ari in OSTWIND - DER GROSSE ORKAN am 25. März zum großen Finale der erfolgreichen Pferdefilmreihe zurück und Fans des beliebtesten Provinzpolizisten Deutschlands sollten sich den 5. August unbedingt vormerken: Dann startet mit KAISERSCHMARRNDRAMA die inzwischen siebte Verfilmung der Kultromane von Rita Falk in den Kinos und verspricht erneut ein bayerisches Krimischmankerl für Jung und Alt.

Gute Nachrichten auch für Fans der epischen Liebesgeschichten zwischen Tess und Hardin: Nach den Nummer 1-Hits "After Passion" und "After Truth" startet 2021 bereits die Fortsetzung AFTER LOVE nach den Bestsellern von Autorin Anna Todd in den Kinos.

Die zweite Jahreshälfte bietet mit Leander Haußmanns STASIKOMÖDIE (23. September), Sönke Wortmanns CONTRA (28. Oktober mit Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen) und CAVEMAN (23. Dezember) mit Moritz Bleibtreu ebenfalls große Kinounterhaltung.

Hier die neuen Titel und Starttermine für die Verleihstaffel 2021 / 2022 im Überblick:

28.01.2021 MONSTER HUNTER

04.02.2021 100% WOLF

25.02.2021 WRONG TURN

11.03.2021 TIDES

25.03.2021 OSTWIND - DER GROSSE ORKAN

22.04.2021 EIFFEL IN LOVE

29.04.2021 HORIZON LINE

03.06.2021 BREAKING NEWS IN YUBA COUNTY

05.08.2021 KAISERSCHMARRNDRAMA

09.09.2021 RESIDENT EVIL REBOOT

23.09.2021 STASIKOMÖDIE

21.10.2021 MIA AND ME

28.10.2021 CONTRA

23.12.2021 CAVEMAN

TBA 2021 AFTER LOVE

20.01.2022 DER NACHNAME

18.02.2022 ANIKA DECKER PROJEKT

