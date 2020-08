Constantin Film

Neuer Starttermin: DRACHENREITER startet am 1. Oktober im Kino

Trailer und Hauptplakat ab sofort verfügbar

Bild-Infos

Download

München (ots)

DRACHENREITER hat einen neuen Starttermin: Constantin Film bringt Tomer Esheds Animationsfilm am 1. Oktober 2020 in die Kinos. In dem bezaubernden Familienabenteuer begeben sich Silberdrache Lung, Koboldmädchen Schwefelfell und Waisenjunge Ben auf die spannende Suche nach dem sagenumwobenen "Saum des Himmels", dem letzten Zufluchtsort der Drachen. Der heute veröffentlichte Trailer nimmt uns mit auf eine magische Reise um die halbe Welt!

Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/1BT7g6wcGhs

Der junge Silberdrache Lung hat es satt, sich ständig in einem bewaldeten Tal verstecken zu müssen. Er möchte der älteren Generation beweisen, dass er ein richtiger Drache ist. Als die Menschen kurz davorstehen, auch noch den letzten Rückzugsort seiner Familie zu zerstören, begibt sich Lung zusammen mit Koboldmädchen Schwefelfell auf eine abenteuerliche Reise. Er möchte den "Saum des Himmels" finden, den geheimnisvollen Zufluchtsort der Drachen. Auf ihrer Suche begegnen Lung und Schwefelfell dem Waisenjungen Ben, einem Streuner, der sich als Drachenreiter ausgibt. Während sich Ben und Lung schnell anfreunden, wird Schwefelfell zunehmend misstrauischer und versucht, den Waisenjungen bei jeder Gelegenheit loszuwerden. Doch das ungleiche Trio muss lernen, an einem Strang zu ziehen, denn sie werden von Nesselbrand verfolgt. Das bösartige, drachenfressende Monster wurde von einem Alchemisten erschaffen mit dem Ziel, alle Drachen der Erde aufzuspüren und zu vernichten ...

Regisseur Tomer Eshed gibt mit DRACHENREITER sein Spielfilmdebüt. Für die aufwändig animierte Abenteuerreise, inspiriert vom weltweiten Bestseller der Romanautorin Cornelia Funke, konnten viele prominente Synchronsprecher gewonnen werden. So leihen die beiden YouTube-Stars Julien Bam und Dagi Bee dem Drachen Lung und Koboldmädchen Schwefelfell ihre Stimmen, als Waisenjunge Ben ist Popsänger Mike Singer zu hören. Mit Rick Kavanian als Nesselbrand, Axel Stein als Kiesbart und Kaya Yanar als indisches Ehepaar Subisha Gulab und Deepak sind weitere Schlüsselrollen perfekt besetzt.

DRACHENREITER ist eine Produktion der Constantin Film von Christoph Müller und Oliver Berben in Co-Produktion mit Cyborn BV (Ives Agemans) und Rise Pictures (Sven Pannicke, Ulrich Schwarz), in Zusammenarbeit mit Lumatic Animation. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert vom DFFF, FFF Bayern, FFA, MBB und Screen Flanders.

Kinostart: 1. Oktober 2020 im Verleih der Constantin Film

Synchronsprecher: Julien Bam, Dagi Bee, Mike Singer, Rick Kavanian, Axel Stein und Kaya Yanar

Regie: Tomer Eshed

Drehbuch: John R. Smith

Kamera: Olaf Aue

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Produzenten: Christoph Müller, Oliver Berben

Co-Produzenten: Ives Agemans, Sven Pannicke, Ulrich Schwarz

In Zusammenarbeit mit Lumatic Animation

Pressematerial steht unter www.constantinfilm.medianetworx.de zum Download bereit.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:



JUST PUBLICITY GmbH

(TV, Print, Radio PR)

Kerstin Böck & Clea Fricke

Telefon: +49 - 89 - 20 20 82 60

E-Mail: info@just-publicity.com



JUST PUBLICITY ONLINE GmbH

(Online PR)

Nina Schattkowsky

Tel: +49 - 30 - 12 08 74 85

E-Mail: info@just-publicity-online.com