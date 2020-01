Innovator Capital

CleanEquity® Monaco 2020 - Unternehmen und Kooperationen

CleanEquity®, das Forum für nachhaltige Technologie-Innovationen, mit gegründet von seiner Durchlaucht des Fürsten Albert II. von Monaco & Mungo Park, Vorsitzender von Innovator Capital, findet am 25. März statt.

Das in London ansässige, spezialisierte Investment Bank CleanEquity®-Team von Innovator Capital ("ICL"), möchte zum 13. Jubiläum über 600 Technologien untersuchen und freut sich, die erste Tranche der Unternehmenspräsentation von 2020 zu teilen:

CRDC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=3316478413&u=https%3A%2F%2Fwww.crdc.global%2F&a=CRDC) IRL EnergyOS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=1206341021&u=https%3A%2F%2Fwww.energyos.com.au%2F&a=EnergyOS) AUS Infinite Fuels (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=1953334428&u=https%3A%2F%2Fwww.infinitefuels.de%2F&a=Infinite+Fuels) DE OXTO Energy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=3514345052&u=https%3A%2F%2Fwww.oxtoenergy.com%2F&a=OXTO+Energy) UK Qualus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=2942807088&u=https%3A%2F%2Fwww.qualus.com%2F&a=Qualus) UK Raycatch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=2752341020&u=https%3A%2F%2Fwww.raycatch.com%2F&a=Raycatch) ISR SteriSpace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=2009153455&u=https%3A%2F%2Fsterispacesystems.com%2F&a=SteriSpace) USA SWATAB (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2702078-1&h=3635882808&u=https%3A%2F%2Fwww.swatab.com%2F&a=SWATAB) SWE

ICL freut sich, dieses Jahr zwei neue Kooperationen mit BP Ventures und Earth Capital bekannt zu geben.

Nacho Gimenez, Geschäftsführer für Europa und den Nahen Osten, BP Ventures:

"BP Ventures freut sich, bei CleanEquity Monaco 2020 dabei zu sein. Wir freuen uns darauf, Innovatoren und Investoren für wegweisende Technologien zu treffen. Venturing spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie von BP, der doppelten Herausforderung zu begegnen, den weltweiten Bedarf an mehr Energie zu decken und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu senken. Durch unser Engagement entwickeln und erweitern wir neue Energieunternehmen, die uns dabei helfen könnten, unsere Ziele in Bezug auf CO2-arme Energien zu erreichen."

Gordon Power, CIO, Earth Capital:

"Earth Capital nimmt seit 2010 an der CleanEquity Monaco teil. Zum zehnten Mal hielten wir es für angebracht, unsere Unterstützung und unser Engagement für diese erstklassige Veranstaltung zu erweitern, die die besten Unternehmer und führenden Investoren zusammenbringt, die sich voll und ganz auf nachhaltige Technologie konzentrieren.

Wir werden an einer Plenarsitzung teilnehmen, bei der wir die Meinung unserer Experten für nachhaltige Finanzen teilen und gemeinsam mit Innovator Capital sicherstellen, dass dies die bisher erfolgreichste Veranstaltung ist.

Earth Capital sind Pioniere des nachhaltigen Investierens, das vor über einem Jahrzehnt von Stephen Lansdown und mir gegründet wurde. Als globale Private-Equity-Investmentmanager mit einem AUM von 1,6 Mrd. USD investieren wir Kapital in die Kommerzialisierung und den Einsatz nachhaltiger Technologien. Deshalb hat CleanEquity Monaco einen festen Platz in unserem Kalender und wir freuen uns, dabei zu sein. Wir freuen uns darauf, die anwesenden Unternehmen und Mitinvestoren zu treffen in der Hoffnung, Unternehmen international zu entwickeln und Wert für sie und unsere Investoren zu schaffen."

ICL wird das fünfte Jahr mit Parkview International zusammenarbeiten. Parkview ist ein weltweites Immobilienentwicklungsunternehmen, das in den 50er Jahren gegründet wurde. Eines der jüngsten Projekte, das 200.000 m² große Parkview Green in Peking, war das erste Mischnutzungsprojekt in China, das mit dem LEED-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design) in Platin ausgezeichnet wurde.

Parkview ist der Ansicht, dass man Verantwortung trägt für den Aufbau einer besseren Zukunft, und hofft durch das Sponsern einer Veranstaltung wie der renommierten CleanEquity-Plattform für innovative erneuerbare Technologien, künftig eine größere Rolle bei dieser Veränderung zu spielen.

Die Cranfield University ist ebenfalls erneut dabei. ICL ist dankbar für die fortgesetzte Unterstützung und Professor Tom Stephenson FREng, Pro-Vizekanzler für Forschung und Innovation bei Cranfield, kommentierte:

"Die Cranfield University hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch ihre großen Forschungsherausforderungen, die sich auf grüne Technologien, belastbare Infrastruktur, Sicherheit für die Entwicklung und intelligentes Leben konzentrieren, ein Umfeld zu schaffen, in dem kleine innovative Unternehmen gedeihen können. Wir freuen uns sehr, CleanEquity Monaco 2020 zu unterstützen. Es ist eine fantastische Arena für Start-up-Unternehmen mit grüner Technologie, in der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht, um nach Investitionen zu suchen und ihr hohes Wachstumspotenzial auszuschöpfen."

