Hisense bringt mit PX3-PRO und C2 Ultra während dea FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ Spannung in Stadiongröße nach Hause

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, verändert die Art und Weise, wie Fans den FIFA Club World Cup 2025™ zu Hause erleben, mit seinen neuesten innovativen Laserdisplays – dem Laser Cinema PX3-PRO und dem Laser Mini Projector C2 Ultra.

Der PX3-PRO liefert lebendige, naturgetreue Bilder auf bis zu 150 Zoll und verfügt über eine leistungsstarke TriChroma Laser Engine, Dolby Vision und Dolby Atmos Surround Sound. Das Ergebnis ist ein immersives audiovisuelles Erlebnis in Kinoqualität, das jeden spannenden Moment mit unübertroffener Klarheit und Tiefe einfängt. Die Projektoren sind mit Google TV oder VIDAA (je nach Region) verfügbar und bieten außerdem sofortigen Zugriff auf Highlights, Wiederholungen und von der KI erstellte Statistiken; so bleiben Fans während des gesamten Spiels auf dem Laufenden.

Für diejenigen, die noch größere Bilder sehen möchten, projiziert der C2 Ultra Bilder bis zu einer erstaunlichen Größe von 300 Zoll, selbst aus kurzer Entfernung. Dank der Pure TriChroma Laser-Technologie und der Unterstützung von Dolby Vision und IMAX Enhanced bietet er eine wahrhaft kinoreife und emotionsgeladene Atmosphäre. Die horizontale um 360° -Verstellung und die vertikale 135° -Verstellung in Kombination mit einer präzisen Fokusverschiebung, einem 1,67-fachen optischen Zoom und einem vielseitigen Öffnungsverhältnis (0,9–1,5:1), automatischer Keyson-Korrektur und Fokussierung machen ihn ideal für flexible Aufstellungen und einen schnellen Einsatz in jedem Raum.

Ganz gleich, ob Sie eine Fernsehparty mit Freunden veranstalten oder einen Spielabend alleine genießen: Die Laserdisplay-Lösungen von Hisense verwandeln jeden Raum in ein lebendiges Mini-Stadion. Mit so großen Bildschirmen und einer so brillanten Bildqualität können die Fans nicht nur das Spiel verfolgen, sondern auch jeden Angriff, jedes Tor und den Jubel der Zuschauer so erleben, als wären sie auf der Tribüne mit dabei.

Während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sorgt Hisense dafür, dass jeder Fan, wo auch immer er sich befindet, wirklich den perfekten Moment erleben kann.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022–2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

