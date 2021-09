ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Rund 4 700 Studierende beginnen ihr Studium an der ZHAW

Medienmitteilung vom 17. September 2021

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Rund 4 700 Studierende beginnen ihr Studium an der ZHAW

Am 20. September 2021 beginnen rund 4 700 Studentinnen und Studenten ihr Semester an der ZHAW. Damit studieren an den drei ZHAW-Standorten insgesamt rund 14 700 Personen in 31 Bachelor- und 19 Masterstudiengängen. Neu angeboten wird der Bachelor «Data Science» sowie der Master of Science in «Preneuership for Regenerative Food Systems»

Rund 4 700 Studierende beginnen am kommenden Montag ihr Studium an der ZHAW (2020: rund 4 900 Neuanmeldungen). Damit beträgt die Gesamtzahl der Studierenden an den drei Standorten Winterthur, Wädenswil und Zürich insgesamt rund 14 700 Personen (Vorjahr: 14 000). Den grössten Zuwachs verzeichnet das Departement Angewandte Psychologie mit 200 Neueintritten (Zunahme von rund 32 Prozent) sowie das Departement Gesundheit mit 690 Neueintritten (Zunahme von rund 18 Prozent).

«Data Science» an der ZHAW

Die School of Engineering bietet ab dem 20. September erstmals den Bachelorstudiengang «Data Science» an. Der Studiengang deckt alle Aspekte der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse ab – bis hin zu maschinellem Lernen oder der Visualisierung und Umsetzung von Datenprodukten. Damit werden Studierende für ein zukunftsweisendes Gebiet ausgebildet und erlernen die nötigen Fähigkeiten, um das Informationszeitalter aktiv mitzugestalten. Zudem wird auch an der School of Management and Law ab Frühlingssemester 2022 im Hauptstudium des Bachelor Wirtschaftsinformatik neu die Vertiefung «Data Science» im Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik angeboten.

Masterstudium in Angewandter Psychologie mit neuem Curriculum

Der Master of Science in «Angewandter Psychologie» startet mit einem erneuerten Curriculum ins Herbstsemester 2021/2022. Neu wird die persönliche Profilbildung durch frei wählbare Fachmodule und übergreifende Wahlpflichtangebote zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen gestärkt. Diese beinhalten Themen wie etwa «Aging Society», «Mensch und Digitalisierung» oder «Umweltpsychologie».

Im Frühlingssemester 2022 bietet das ZHAW-Departement Life Sciences und Facility Management erstmals den Master of Science in «Preneurship for Regenerative Food Systems» an. Darin lernen Studierende, wie sie nachhaltige und regenerative Lebensmittel- und Ernährungssysteme gestalten können.

«Back to Campus» im Herbstsemester 2021/2022

Die ZHAW freut sich, dass der Präsenzbetrieb im Herbstsemester 2021/2022 wieder möglich ist und damit auch die Rückkehr der Studierenden auf den Campus – unter dem Vorbehalt der Zertifikatspflicht. Durch den Einsatz des Covid-Zertifikates entfällt in den öffentlich zugänglichen Gebäuden der Hochschule die bislang geltende Abstands- und Maskentragpflicht. Zudem kann durch die Zertifikatspflicht die Kapazitätsbeschränkung von zwei Drittel aufgehoben werden, was eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ermöglicht. So soll trotz der aktuellen Einschränkungen eine möglichst gute Lernsituation geschaffen werden, ohne dabei jemanden gesundheitlich zu gefährden. Zudem nutzt die ZHAW die in den letzten Semestern gesammelten Erfahrungen mit Fernunterricht, um auch künftig Online-Unterrichtsformate an der ZHAW anbieten zu können.

Begleitend bietet die ZHAW in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich Impfungen an ihren drei verschiedenen Standorten an. Denn das freiwillige Impfen trägt zur Eindämmung der Pandemie bei und mindert das Risiko einer Ansteckung erheblich. Detaillierte Informationen zu den COVID-19-Schutzmassnahmen der ZHAW finden sich im Schutzkonzept der ZHAW.

ZHAW Corporate Communications, Telefon 058 934 75 75, E-Mail medien@zhaw.ch

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Corporate Communications Gertrudstrasse 15 Postfach CH-8401 Winterthur Tel. +41 58 934 75 75 medien@zhaw.ch www.zhaw.ch/medien