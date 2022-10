GastroSuisse

Nach der Modernisierung folgt die Sanierung

Zürich (ots)

Die Lehrgänge an der Hotelfachschule Zürich wurden neugestaltet und im Restaurant Belvoirpark in Zürich werden ab 2023 keine Studenten mehr ausgebildet. Sodann soll die Renovation der Villa an die Hand genommen werden. Diese ist dringend nötig, da das Gebäude stark baufällig ist. Die Belvoirpark AG als Betreiberin beabsichtigt, das Restaurant hierfür spätestens per Ende 2024 vorübergehend zu schliessen.

Das Restaurant Belvoirpark ist stark baufällig und die Infrastruktur nicht mehr zeitgemäss. Daher muss es dringend renoviert werden und soll spätestens per Ende 2024 für eine längere Zeit geschlossen werden. Die Stadt Zürich ist seit 1901 Eigentümerin der Villa, die in den Jahren 1828 bis 1831 entstand. 1925 wurde die Villa zur Wirtefachschule mit Restaurant umgebaut. Mieter bzw. Betreiber des Restaurants ist die Belvoirpark AG, ein Unternehmen von GastroSuisse, dem Schweizer Verband für Hotellerie und Restauration.

"Die Sanierung der fast 200-jährigen Villa dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärt Fred Heinzelmann, Delegierter der Belvoirpark AG. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar. Offen ist auch, ob die Umbauarbeiten schon früher begonnen werden können. "Wir prüfen im Moment verschiedene Optionen", so Heinzelmann. Die Stadt Zürich als Verpächterin soll über die zukünftige Nutzung der Villa nach erfolgter Sanierung entscheiden.

Der Zeitpunkt für die Sanierung ist günstig. Die Hotelfachschule Zürich (HFZ), die zu GastroSuisse gehört und sich ebenfalls auf dem Gelände des Belvoirpark befindet, hat sich in diesem Jahr neu ausgerichtet und die Lerninhalte noch besser den Bedürfnissen der Studierenden angepasst. So wird das Restaurant Belvoirpark, wo Studierende der HFZ aktuell noch praktisch ausgebildet werden, ab 2023 für den Schulbetrieb nicht mehr benötigt. "In der Stadt und Region Zürich sind genügend Restaurants vorhanden, in denen unsere Studierenden ihre praktische Ausbildung absolvieren können", sagt Heinzelmann. Kommt hinzu, dass die HFZ selbst auch ein Restaurant integriert hat, in dem weiterhin Praxisunterricht stattfinden wird.