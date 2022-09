Panta Rhei PR AG

Rendez-vous mit Air France: Jetzt Flüge zu Bestpreisen sichern

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Rendez-vous mit Air France: Jetzt Flüge zu Bestpreisen sichern

Der Tourismus zur Nebensaison lockt mit milden Temperaturen, weniger Reisenden – und vor allem mit attraktiven Preisen. Wer sich Traumdestinationen wie die Karibik oder die Vereinigten Staaten schon lange vorgenommen hat, sollte diese Verabredung mit Air France unbedingt wahrnehmen: Dank den «Le Rendez-vous»-Angeboten sind diverse Reiseziele jetzt besonders günstig buchbar.

Vom 27. September bis zum 6. Oktober 2022 sind bei Air France zahlreiche Destinationen in der Karibik und den USA zu attraktiven Spezialpreisen erhältlich. Ob kreolisches Lebensgefühl auf Guadeloupe, karibische Leichtigkeit in Martinique und St. Martin oder pulsierendes City-Life in New York, Miami und Los Angeles – viele Traumreiseziele sind mit den Sonderangeboten von Air France jetzt greifbar nah und günstig. Die Angebote gelten für Reisen bis zum 31. März 2023.

Buchbar unter www.airfrance.ch sowie in allen Reisebüros.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch