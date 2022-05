Panta Rhei PR AG

Volles Programm und neues Geländekonzept auf dem Zaunplatz

Line-up komplett: Je acht Acts spielen am Sound of Glarus auf der GLKB-Bühne und auf der glarnerSach-Bühne. Mehr noch: Die Veranstalter orchestrieren das Gelände auf dem Zaunplatz neu. Die GLKB-Bühne kommt auf der nördlichen Seite des Platzes zu stehen. Das glarnerSach-Village mit der dazugehörigen Bühne wird zu einem lauschigen Plätzchen. Zudem profitieren Festivalbesucherinnen und -besucher aus nah und fern von fünf Franken Rabatt auf die Anreise mit dem Zug.

Die Main Acts sind am Donnerstag Tim Freitag (CH), der Eurovision-Teilnehmer Marius Baer (CH) und Lo & Leduc (CH). Am Freitag treten auf der GLKB-Bühne der Shanty-Star Nathan Evans (UK) und Max Giesinger (D) auf. Am Samstag spielen die Blues Rockerin Sari Schorr (USA), die Multi-Instrumentalisten Bukahara (D) und Seven (CH) mit dem Wiggis im Rücken als Kulisse. Der Eingang zum Gelände befindet sich an der Allmeindstrasse.

Lauschig hinter dem Zaunschulhaus

Die glarnerSach-Bühne ist neu eingebettet ins glarnerSach-Village hinter dem Zaunschulhaus. Die Verantwortlichen haben sich bewusst für diesen Ort mit Sitzgelegenheiten entschieden. «Dadurch können die Besucherinnen und Besucher nebst den Konzerten gemütlich unter den Bäumen zusammensitzen», erklärt Martin Huber das neue Konzept. Auf der glarnerSach-Bühne spielen fast ausschliesslich Schweizer Acts. Am Donnerstag sind es die bandXost-Gewinner Choose the Juice und die Rockmusiker Pablo Infernal, am Freitag Her Name was Claire mit Glarner Beteiligung, Joya Marleen aus St. Gallen und Klischée aus Bern sowie am Samstag The Liptons aus dem Glarnerland, Sam Himself aus Basel und Tim Vantol aus Schweden.

Fünf Franken günstiger mit dem Zug fahren

Dieses Jahr bieten die Veranstalter in Zusammenarbeit mit RailAway eine vergünstigte Anreise mit dem Zug an. Der Fünf-Franken-Rabatt ist mit dem Promo-Code «soundofglarus2022» beim Kauf eines Bahnbillets nach Glarus mit Gültigkeit vom 25. bis 27. August 2022 einlösbar. Erhältlich sind die limitierten Fahrkarten mit Rabattcode ab 1. Juli 2022 auf der Angebotsseite von RailAway und auf der SBB-App. Dazu Martin Huber: «Schon heute reisen viele unserer Gäste mit dem öffentlichen Verkehr an. Deshalb bieten wir auch dieses Jahr wieder Extrazüge und fördern diese Form der Anreise zusätzlich.»

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. August 2022, statt.

Vorverkauf bei Ticketcorner:

Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind bei Ticketcorner für 75 Franken (exkl. Vorverkauf-Gebühren) erhältlich. Dreitagespässe werden im Vorverkauf für 195 Franken angeboten. Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus.

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch

glkb.ch

ticketcorner.ch

railaway.ch

Mediemitteilung inkl. Bilder vom 21.03.2022

