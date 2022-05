Panta Rhei PR AG

Vögele Reisen geht mit Mietwagenreisen neue Wege

Individuelle Mietwagenreise-Arrangements – einfach online buchbar

Vögele Reisen schaltet mit einer neuen Reiseart einen Gang höher: Neben Gruppenreisen bietet der Schweizer Rundreisespezialist jetzt auch Mietwagenreisen für Individualreisende an. Der Clou: Reisekombinationen mit Flügen, Auto und Hotels lassen sich auf der Webseite von Vögele Reisen online mit wenigen Klicks schnell und einfach buchen. Es sind tägliche Abreisen möglich. Vorerst locken total zehn beliebte Destinationen in Europa sowie Costa Rica und der Oman.

Als Veranstalter von Gruppenreisen mit kompetenter Reiseleitung weltweit hat sich Vögele Reisen einen Namen gemacht. Mit den Mietwagenreisen spricht der Rundreisespezialist neu auch Gäste an, die das Steuer im Ausland gerne selbst in die Hand nehmen. «Mit dem Knowhow unserer Produktmanager und Partner vor Ort sind wir bei Vögele Reisen optimal aufgestellt, um neben Gruppen auch für Individualreisende attraktive Rundreise-Pakete zu schnüren», erklärt Martin Fehrlin, Geschäftsleiter Vögele Reisen. Wie die Gruppenreisen lassen sich die Mietwagenreisen auf www.voegele-reisen.ch im Nu bequem von zuhause aus komplett buchen und mit Vor- und Nachprogramm sowie weiteren Extras anreichern.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis – zeitsparend gebucht

Das neue Mietwagenreise-Angebot ist auf entdeckungsfreudige Individualisten ausgelegt, die auf ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen und es bei der Reiseplanung schnell und einfach mögen. Martin Fehrlin verspricht: «Wer bei uns bucht, muss nicht stundenlang Reiseführer wälzen oder den Internetdschungel durchforsten und hat zudem mit uns für alle Reisebelange ein- und denselben verlässlichen Ansprechpartner.»

Die Mietwagenreisen von Vögele Reisen beginnen und enden wahlweise am Flughafen Zürich, Basel oder Genf. Die Abreise ist nach Verfügbarkeit täglich möglich und frei bestimmbar. Neben den Flügen beinhalten die rund ein- bis zweiwöchigen Reise-Arrangements einen Mietwagen der bevorzugten Kategorie sowie sorgfältig ausgewählte Hotels an attraktiver Lage – oft im Stadtzentrum oder am Meer. Vom charmanten Boutique-Hotel bis zur gehobenen Komfortklasse: Die Übernachtungsadressen geben als Fixpunkte die Reiseroute und den Reiserhythmus vor. Die Fahrdistanzen auf den Tagesetappen sind wohl dosiert. So ist je nach Interessen oder Tagesform stets beides möglich: einen Gang herunterzuschalten oder ein Maximum an Sightseeing.

Attraktive Routen und Tipps von Destinationskennern

Die Destinationskennerinnen und -kenner von Vögele geben den Gästen mit den Reiseunterlagen inspirierende Tipps für Aktivitäten, Sightseeing und Genusserlebnisse mit auf den Weg. Die Routen folgen den schönsten Panorama- und Küstenstrassen. Mehrere Mietwagenreisen führen von einer Destination zu einer anderen. So etwa in Süditalien von Apulien nach Kampanien, in Portugal von Porto nach Lissabon oder auf den Kanaren von Teneriffa nach Gran Canaria. Die Andalusien-Rundtour beginnt und endet in Malaga. In Schottland ist Edinburgh Start- und Zielpunkt. Spannende Entdeckungen versprechen die Mietwagenreisen auf dem Peloponnes ab Athen sowie im Baskenland, wo Städte wie Bilbao, Santander, San Sebastian und Burgos mit der saftig grünen Küstennatur und dem Nationalpark Picos de Europa kontrastieren. Auf der Langstrecke fokussiert sich Vögele Reisen mit Costa Rica und dem Oman vorerst auf zwei beliebte Destinationen, die gut mit dem Mietwagen erkundet werden können. Für jene, die sich lieber fahren lassen, veranstaltet Vögele Reisen an alle genannten Reiseziele weiterhin auch geführte Gruppenreisen.

Vögele Reisen: Flugerlebnisreisen – begleitet oder individuell

Vögele Reisen ist seit über 30 Jahren der führende Spezialist für begleitete Rundreisen mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit. Typisch für Vögele Reisen: Unterwegs betreuen fachkundige Schweizer oder erfahrene, deutschsprachige Reiseleiter vor Ort die Reisenden. Sie bringen ihnen nebst Sehenswürdigkeiten auch den Lebensalltag der Einheimischen näher und führen sie zur besten Zeit an die schönsten Plätze – auch abseits der Touristenpfade. Die Rundreisen sind das Herzstück im Angebot von Vögele Reisen. Die Reisegruppen zählen nie mehr als 25 Personen. Vermehrt finden die Reisen in noch persönlicherem Rahmen in Kleingruppen mit maximal 14 Teilnehmenden statt. Unter dem Motto «Erleben und Erholen» hat Vögele Reisen die Standortreisen im Programm. Während diesen Reisen kommt es zu maximal einem Hotelwechsel. Neben geführten Ausflügen gibt es viel Zeit, um die Destination individuell zu erkunden und zu geniessen. Auf den neuen Mietwagenreisen von Vögele Reisen nehmen Gäste das Steuer selbst in die Hand. Einzige Fixpunkte entlang der Reiseroute sind die Hotels für die Übernachtungen. Vögele Reisen gehört zum Schweizer Traditionsunternehmen Twerenbold mit den bekannten Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Reisebüro Mittelthurgau und Imbach Reisen. > www.voegele-reisen.ch

