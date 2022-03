Medienmitteilung: erstes «Pearls by Romantik» in den Niederlanden

Panta Rhei PR AG

Parkhotel de Wiemsel:

erstes «Pearls by Romantik» in den Niederlanden

Kurz nach der Präsentation ihres neuen Labels «Pearls by Romantik» (www.pearlsbyromantik.com) für die Vermarktung von Fünfsternehotels verkündet Romantik bereits den ersten Neuzugang. Das exklusive Parkhotel de Wiemsel, direkt an der niederländisch-deutschen Grenze, ist ab sofort eine Romantik-Perle.

«Mit ‚Pearls by Romantik‘ haben wir einen Nerv der Zeit getroffen. Nach der Ankündigung unseres Labels haben wir viel Zuspruch erfahren, insbesondere aus der familien- und inhabergeführten Fünfsternehotellerie. Jetzt konzentrieren wir uns auf ein qualitativ hochwertiges Wachstum in diesem Segment; und wir freuen uns, ein renommiertes Hotel wie das Parkhotel de Wiemsel bei Romantik zu begrüssen», sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik.

Das modern renovierte Parkhotel de Wiemsel im malerischen Kunststädtchen Ootmarsum ist ein echter Geheimtipp und ein luxuriöses Refugium. Mit seinen 56 Suiten und Gästezimmern, der grosszügigen Parkanlage und dem Gourmet-Restaurant «De Wanne» lässt es keine Wünsche bei anspruchsvollen Reisenden offen. Auch Kunstliebhaber:innen kommen in einer hoteleigenen Galerie voll auf ihre Kosten.

«Pearls by Romantik» bietet attraktives Vermarktungspaket für Fünfsternehotels

Der deutsche Unternehmer Henning J. Claassen, dem das Hotel gehört, kennt Romantik schon lange und vertraut darauf, dass «Pearls by Romantik» im deutschsprachigen Markt die richtigen Gäste für das Haus adressiert: «Es ist unser Anspruch, über die Reichweite von Romantik und deren Plattform den anspruchsvollen Markt im Fünfsternesegment noch besser zu erreichen. Romantik ist hier unser bevorzugter Partner.»

Mit dem Haus in den Niederlanden zählen nun schon neun Hotels in fünf Ländern zum Fünfsternelabel. Insgesamt ist Romantik in neun europäischen Ländern aktiv und kann sich auf viele tausend Gäste verlassen, die mit der Marke durch Europa reisen. Die zielgerichtete Ansprache der Reisenden über ihre Vermarktungsplattformen sowie die konsequente Nutzung aller relevanten Kanäle erweitern diesen Kreis beständig.

Diese Vorzüge von Romantik schätzt auch Henning J. Claassen, der bei Urlaubsreisen mit seiner Frau Helga seinerzeit in das kleine Städtchen Ootmarsum und ins Parkhotel de Wiemsel kam. Als dieses im Jahr 2014 zum Verkauf stand, zögerte Claassen nicht lange und erwarb die luxuriöse Herberge. Gemeinsam mit seiner Frau renovierte er das Hotel grundlegend und versah es mit einem ganz persönlichen Charme.

Spa und Wellness in Hotel und Park

So verfügt das Parkhotel de Wiemsel über einen grosszügigen Spa- und Wellnessbereich mit privater Park-Terrasse und eigener Lounge. Saunen und Dampfbad, verbunden mit einem Ruhebereich nur für Erwachsene, bieten einen Panoramablick über den zauberhaften Park. Die Gäste ziehen im grossen Innenpool ihre Bahnen oder entspannen am beheizten Aussenpool.

Kunst aus aller Welt

In einem historischen Landhaus bietet das Hotel Reisenden und Kunstliebhaber:innen eine kleine, exklusive und sehr facettenreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst aus aller Welt – von Malereien über Grafiken bis hin zu Skulpturen.

Tagen und feiern in exklusiver Umgebung

Aber auch für anspruchsvolle Vorstandstagungen oder eindrucksvolle Firmenevents ist das Parkhotel de Wiemsel die richtige Adresse und bietet ein erlebnisreiches, kreatives Arbeitsumfeld abseits der bekannten Tagungsroutine. Viele Paare haben das malerisch gelegene Haus ferner genutzt, um den Bund fürs Leben gebührend zu feiern.

Gourmet-Kreationen auf regionaler Basis

Ob Feier, Tagung oder Ferienreise: Die Kulinarik des Hauses steht immer im Zentrum eines Besuches. Das Küchenteam um Chefkoch Gerhard Müller kreiert herrliche, leichte Speisen, bei denen Regionalität grossgeschrieben und Wert auf frische Zutaten gelegt wird – sowohl beim Frühstück als auch im Gourmet-Restaurant «De Wanne». Dafür arbeitet die Küche eng mit den Produzent:innen der Region zusammen. Ein besonderes Highlight ist die bekannte Weindegustation in der historischen Scheune «Rozentuin» am Rande des malerischen Hotelparks.

Wandern, Velofahren, Golf

Auch jenseits des Hotels kommen Reisende voll auf ihre Kosten. Denn die Region Ootmarsum-Dinkelland ist bekannt für ihre unbegrenzte Weite, die ausgedehnten Wälder sowie jahrhundertealte Landgüter. Das Hotel lädt ein, die unberührte Natur zu Fuss oder auf dem Velo zu erkunden. Ausserdem stehen gleich mehrere Golfplätze im nahen Umkreis zur Verfügung, die für jedes Niveau optimale Bedingungen bieten. Gäste haben die Wahl zwischen First-Class-Clubs und herrlichen naturbelassenen Plätzen.

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in neun Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber:innen heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen und Slowenien willkommen. Über Partnerschaften mit Les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia bietet Romantik-Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

www.romantikhotels.com

