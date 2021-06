Panta Rhei PR AG

Vögele Reisen: Wechsel im Management

Pascal Wieser, langjähriger Geschäftsleiter von Vögele Reisen und Mitglied der Geschäftsleitung der Twerenbold Reisen Gruppe, verlässt das Unternehmen per Ende August 2021 auf eigenen Wunsch. Der erfahrene Betriebswirtschafter will sich nach gut 30 Jahren im Tourismus beruflich neu orientieren. Er hat den Anbieter für hochwertige Rundreisen in Kleingruppen sowie Mietwagen-Rundreisen konsequent erneuert und in den letzten Jahren für die Digitalisierung fit gemacht.

Pascal Wieser, Geschäftsleiter von Vögele Reisen, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach über 10 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in diversen Führungsfunktionen innerhalb der Twerenbold Reisen Gruppe. «Pascal Wieser hat einerseits die Marke Vögele Reisen neu ausgerichtet und andererseits zuerst als CEO und dann als Mitglied der Geschäftsleitung in unserer Reisen Gruppe massgebliche Entscheidungen mitgetragen. Im Namen der Familie Twerenbold und der ganzen Belegschaft danken wir Pascal Wieser für sein grosses Engagement. Wir wünschen ihm ein wohlverdientes, inspirierendes Sabbatical», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe.

Pascal Wieser hat 2010 im Hause Twerenbold begonnen, vorerst als Gesamtleiter der Twerenbold Reisen Gruppe sowie der firmeneigenen Reederei Swiss Excellence River Cruise GmbH. Mit Fokus auf den Turnaround widmete er sich ab April 2013 der Leitung von Vögele Reisen. Der Rundreisenanbieter wurde systematisch weiterentwickelt, komplett modernisiert und schliesslich digitalisiert.

«Der Abschied fällt mir alles andere als leicht. Ich habe innerhalb der Twerenbold Reisen Gruppe die perfekten Rahmenbedingungen eines agilen, inhabergeführten KMU mit unglaublich engagiertem Kader und Mitarbeitenden vorgefunden. Dank diesen Bedingungen steht Vögele Reisen heute für hochwertige, individualisierbare Gruppen-, Kleingruppen- und Mietwagen-Rundreisen und ist startklar für die Zeit nach der Covid-Pandemie. Dies erfüllt mich mit Genugtuung und ich wünsche allen Beteiligten nur das Beste», sagt Pascal Wieser, der sich vorerst eine Auszeit gönnt und sich auf neue, noch unbekannte Herausforderungen freut. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft bereits.

