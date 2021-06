Panta Rhei PR AG

Vögele Shoes mit neuen Besitzverhältnissen

CCC-Gruppe verkauft Schuhanbieter an cm.shoes GmbH

Vögele Shoes kommt in neue Hände. Nachdem die polnische Mutterfirma CCC-Gruppe sich aus strategischen Gründen aus dem stationären Schuhhandel in der Schweiz zurückzieht, erhält die Uznacher Traditionsfirma eine neue Besitzerin. Der bekannte Schweizer Retailer für Schuhe und Accessoires wird neu zu 100 Prozent von der cm.shoes GmbH (Hannover) gehalten. Diese will die vollständig restrukturierte Gruppe mit ihren nunmehr 116 Shops unter ihrem schweizweit beliebten Markennamen mit einem auf die hiesige Kundschaft ausgerichteten, hochwertigen Sortiment in eine noch stärker digitale Zukunft führen. Die Geschäfte werden künftig von Christian Müller (Verwaltungsratspräsident) und Max Bertschinger (CEO/CFO) geleitet.

Vögele Shoes mit Sitz in Uznach – eine Traditionsmarke im Schweizer Schuhhandel, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert – erhält einen neuen Besitzer. Per 3. Juni 2021 hat die cm.shoes GmbH in Kooperation mit dem Münchner Finanzinvestor GA Europe den beliebten Schweizer Schuhhändler von der polnischen CCC-Gruppe übernommen. Die Veränderung bei den Eigentumsverhältnissen von Vögele Shoes sind das Ergebnis von Umstrukturierungsplänen, welche die CCC-Gruppe im April letzten Jahres angekündigt hatte. Diese Entscheidung erfolgt im Zuge der Anfang 2020 beschlossenen «GO.22»-Strategie, wonach die CCC-Gruppe ihre Akzente im stationären Handel auf Mittel- und Osteuropa legen will. Die CCC-Gruppe hat Vögele Shoes auch in den sehr anspruchsvollen Zeiten der Covid-Pandemie sämtliche notwendigen Anstrengungen unternommen, um das Unternehmen finanziell zu stabilisieren und damit so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. In der Schweiz wird das Unternehmen seine Aktivitäten in der Schweiz über ihre Online-Plattform eschuhe.ch weiterführen. Gleichzeitig ging im Vorfeld auch das verbleibende private Aktienpaket von Max Manuel Vögele (30%) an die CCC-Gruppe und hernach an cm.shoes GmbH über, die nun Vögele Shoes zu 100% besitzt. Die Geschäftsführung übernehmen ab heute, 3. Juni 2021, Christian Müller (als Verwaltungsratspräsident) und Max Bertschinger (als CEO und CFO), der seit 20 Jahren bei Vögele Shoes im Einsatz steht und überdies die Funktion des Chief Financial Officers seit 2019 innehat. «Wir freuen uns über diese positive Entwicklung für Vögele Shoes. In Zusammenarbeit mit der CCC-Gruppe haben wir in den letzten drei Jahren einen umfassenden, anspruchsvollen Restrukturierungsprozess vollzogen. Vögele Shoes steht heute auf gesunden Beinen und hat mit seinen Future Stores sowie dem stetig wachsenden Online-Geschäft via unseren Partner eschuhe.ch beste Voraussetzungen, diesen nächsten Schritt in die digitale Zukunft zu tun», hält Bertschinger fest.

Marke gestärkt

Die Marke Vögele Shoes bleibt erhalten und soll durch ein noch stärker auf die Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft ausgerichtetes Sortiment an Bedeutung gewinnen. «Wir richten uns mit einem massgeschneiderten Angebot und der nötigen Swissness an die bestehende treue Kundschaft, während wir sukzessive auch zusätzliche Zielgruppen mit neuen Produkten adressieren werden. Zugleich wollen wir noch deutlich digitaler werden – dies gekoppelt an einen perfekten Service in unseren Filialen, die sich unterdessen grossmehrheitlich in modernem Look & Feel präsentieren. Wir stellen fest, dass sich die in den letzten zwei Jahren aufgegleiste Dualstrategie nun greift – und dies trotz der sehr schwierigen Corona-Zeit», so Bertschinger weiter. Der Schuhanbieter musste in den vergangenen 14 Monaten – bedingt durch zwei Lockdown-Schliessungen – erhebliche Einbussen im stationären Handel in Kauf nehmen. Zugleich wuchsen die Online-Verkäufe deutlich und belaufen sich unterdessen auf über 15% des Gesamtvolumens. Generell will Vögele Shoes in den kommenden Jahren eine konsequente Digitialisierungsstrategie einschlagen und gleichzeitig das physische Erlebnis in den Stores bereichern.

Sortiment wird bereinigt

Die Zusammenarbeit mit der CCC-Gruppe wird weitergeführt – die erfahrene polnische Schuhherstellerin wird auch künftig als wichtige Lieferantin Teile des Sortiments von Vögele Shoes mitbestücken. Zwecks Bereinigung des jetzigen Sortiments kommt es in den nächsten Monaten zu Räumungsverkäufen. Damit soll Platz geschaffen werden, bevor anlässlich der Wiedereröffnungen zur Herbst- und Wintersaison dann der neue Angebots-Mix, der die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft reflektiert, erhältlich sein wird.

Über die Karl Vögele AG:

Die Karl Vögele AG hat ihren Hauptsitz in Uznach/SG. Das Unternehmen verfügt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max Shoes über ein attraktives Portfolio an Damen-, Herren-, Kinder- und Sportschuhen in sich ergänzenden Segmenten. Die Gruppe beschäftigt in gut 116 Filialen und am Hauptsitz in Uznach/SG rund 600 Mitarbeitende.

Über die cm.shoes GmbH

Die cm.shoes GmbH mit Hauptsitz in Hannover ist die neue Eigentümerin der Karl Vögele AG. Gemeinsam mit dem Managementteam in Uznach sowie in den Filialen wird Vögele Shoes unter der bewährten Führung von Max Bertschinger konsequent weiterentwickelt. Alleingesellschafterin ist die cm.solutions GmbH, ebenfalls mit Sitz in Hannover. Die beiden Gesellschafter, Meike und Christian Müller, sind beide ausgewiesene Experten im Handel mit langjährigen erfolgreichen verantwortlichen Aufgaben in Filialunternehmen für Bekleidung und Schuhe.

Über GA Europe

GA Europe engagiert sich seit 2010 in schwierigen Situationen im Handel in Europa. Sie kombiniert hierbei tiefgreifende Handelserfahrung, umfassende operative Restrukturierungsfähigkeiten und die schnelle Bereitstellung von Finanzmitteln. Als Teil der börsennotierten B.Riley Financial Group hat GA Europe Zugang zu umfangreichen Finanzressourcen, so dass sie Handelsunternehmen schnell und effektiv unterstützen kann. Das Leistungsspektrum von GA Europe umfasst neben der Bewertung von Vermögensgegenständen in Handelsunternehmen und der Vergabe von Darlehen in Sonder­situationen vor allem die Akquisition von Assets in schwierigen Situationen im Handel mit der sensiblen und sensitiven Durchführung von Filialschliessungsprogrammen. In den letzten sieben Jahren hat GA Europe über 35 bedeutende Transaktionen im Handel in Europa erfolgreich umgesetzt.

Über CCC Group:

Die CCC-Gruppe ist eines der grössten Schuhunternehmen in Europa sowie Omnichannel-Handelsunternehmen und gleichzeitig einer der grössten Schuhhersteller der Region. Mittels eobuwie.pl SA ist CCC in Mittel- und Osteuropa auch im E-Commerce-Bereich strategisch breit aufgestellt und führend. Die CCC-Gruppe verfügt über ein Netz von über 1‘000 Filialen mit einer Fläche von rund 660‘000 m2 und ist in 29 Ländern Europas mit Offline- und Online-Kanälen tätig. Die CCC-Gruppe beschäftigt knapp 15’000 Mitarbeitende und verkauft jährlich über 50 Millionen Paar Schuhe. Das Unternehmen ist seit 2004 an der Warschauer Börse kotiert.

