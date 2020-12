Popcorn-Schnaps und Löwen-Kuss fürs «Paradies»

Panta Rhei PR AG

Passend zum diesjährigen Winterthema «Zirkus» erfreuen gleich zwei innovative Geschmackswunder den Gaumen der Gäste im Hotel Paradies Ftan – und das mit zwei renommierten Partnern an der Seite. Sei es der schmackhafte Popcorn-Schnaps aus der Antica Distilleria Beretta, gebrannt aus einer alten Tessiner Maissorte, oder das Praliné von Löw Delights, exklusiv für das Hideaway aus typischen Engadiner Zutaten kreiert: Die wahrhaft paradiesischen Aromen lassen das Herz von Freunden des guten Geschmacks höherschlagen.

Pünktlich zu den bevorstehenden Feiertagen reiht sich ein weiterer edler Tropfen aus der Antica Distilleria Beretta, der wohl höchstgelegenen Brennerei Europas, in das illustre Angebot der «Paradies»-Bar: Die neuste Kreation von Gis und Luciano Beretta aus dem Val Müstair passt perfekt zum diesjährigem Winterthema «Zirkus» im Unterengadiner Hotel: Die Basis des Schnaps «Carlun» ist eine alte Maissorte, die im kleinen Tessiner Seitental Vergeletto auf rund 1000 m ü. M. wächst. Die gerösteten und teils «gepufften» Körner werden unter Beigabe von Goldmelisse zum Schnaps gebrannt. Geniessen lässt er sich im Hotel Paradies Ftan als Drink «Martha», einer Kombination aus «Carlun», Chinotto Nero und Angostura Bitter, oder als «Il Pajaz d’or» – «der goldene Clown» auf Rätoromanisch – ein Caipirinha mit Orangen, «Carlun» und Rohrzucker.

Schokoladen-Träume im Paradies-Himmel – mit Löw Delights

Als einziges und erstes Hotel in der Schweiz wird das «Paradies» ab dieser Wintersaison mit erstklassigen Kreationen der renommierten Zürcher Schokoladen-Manufaktur Löw Delights beliefert. Eine heisse Schokolade gehört ebenso zur exklusiven Kollektion wie die winterlichen Bestseller «Météorites». Die Krönung der Zusammenarbeit ist ein paradiesischer «Löwen-Kuss»: Ein Praliné mit typischer Engadiner Baumnuss und Aroniabeere, das es exklusiv nur im Hotel Paradies Ftan zu geniessen gibt.

Der hohe Anspruch an Qualität und Geschmack vereint die beiden Häuser. «Wir schaffen von Hand kostbare Momente für bewusste Geniesser. Und dazu braucht es Musse – das ‹Paradies› in Ftan ist der perfekte Ort für Kontemplation mit dem Gaumen», so die beiden Löw-Schwestern Fabia und Laura. Die Couverture wird im Kanton Schwyz bei einem der besten und kleinsten Schokoladenhersteller weltweit, der Max Felchlin AG, bezogen.

Paradies in Ftan: ein exklusives Bijou im Engadin

Das «Paradies» in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem, was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die «Chasa da Fö» – wörtlich das Haus mit dem Herd – wird vom «Paradies» mitbetrieben und liegt auf über 2200 m ü. M. auf der Alp Laret. Neu ist das Haus ein exklusiver Members-Club namens Club Privé «Il Paradis». Dieser steht maximal für 400 Mitgliedschaften zur Verfügung. «The Privilege of Splendid Isolation» – ein sicherer Rückzugsort für Ferien. Im Rahmen eines All-inclusive-Arrangements kann der Club getestet werden.

Weitere Informationen:

https://www.paradieshotel.ch/de/presse

https://www.loewdelights.com/

http://www.distilleriaberetta.ch/