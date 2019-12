Panta Rhei PR AG

Vögele Shoes unterstützt UNICEF und wird zugleich plastikfrei

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Vögele Shoes unterstützt UNICEF und wird zugleich plastikfrei

Vögele Shoes spendet mit CCC-Gruppe 6.6 Millionen US-Dollar und verzichtet auf Plastiktaschen

Vögele Shoes unterstützt gemeinsam mit der CCC-Gruppe seit Juni 2019 das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF). Die CCC-Gruppe als europaweit erfolgreiche Schuhspezialistin und Muttergesellschaft der Schweizer Schuhmode­kette wird in den kommenden drei Jahren rund 6.6 Millionen US-Dollar spenden. Dank dieser Partnerschaft helfen von nun an auch alle Vögele Shoes-Kunden, die eine Papier-Tragtasche für 80 Rappen kaufen, notleidenden Kindern weltweit. Die neuen recycelbaren Papier-Tragtaschen sind ab sofort in allen Vögele Shoes Stores erhältlich. Gleichzeitig ersetzt das Schweizer Schuhunternehmen alle Plastik­taschen in den Filialen und wird damit plastikfrei.

Seit Juni 2019 sind in allen Vögele Shoes Stores nur noch recycelbare Papier-Tragtaschen im Einsatz. Wer seinen Einkauf bei Vögele Shoes in den nachhaltigen Tragtaschen transportiert, tut aber nicht nur der Umwelt Gutes. Mit dem Erwerb einer Papier-Tragtasche für 80 Rappen spenden die Kundinnen und Kunden von Vögele Shoes neu auch für das Kinderhilfswerk UNICEF. Die Idee entstand in der CCC-Gruppe, die gleichzeitig auch das Mutterunternehmen der Karl Vögele AG ist. Die internationale Schuhspezialistin wird die Arbeit von UNICEF gemäss ihrer aktuellen Vereinbarung in den nächsten drei Jahren mit einem Betrag von 6.6 Millionen US-Dollar unterstützen.

Mit dem Kauf dieser neuen Papier-Tragtaschen leisten Kundinnen und Kunden einen wichtigen Beitrag an die Hilfe für Kinder auf der ganzen Welt. Zusätzlich spendet das erfolgreiche CCC-Rennradteam, zu dem auch der Schweizer Michael Schär gehört, für jeden Trainings- und Rennkilometer 1 US-Dollar an UNICEF. "Dank der Partnerschaft können wir sowohl für notleidende Kinder als auch für unsere Natur einen Mehrwert schaffen. So haben unsere Vögele Shoes-Kunden die Möglichkeit, bei jedem Einkauf etwas Gutes zu tun. Das freut uns sehr", so Max Bertschinger, CEO der Karl Vögele AG.

Plastikfrei in die Zukunft

In allen 29 Ländern, in welchen die CCC-Gruppe tätig ist, wurden Plastiksäcke in den Stores eliminiert und durch nachhaltige und recycelbare Papier-Tragtaschen ersetzt. Auch die Produkte in den Vögele Shoes Stores sind nicht mehr in Plastik verpackt, sondern es werden künftig ausschliesslich umweltfreundliche Kartons und Versandverpackungen verwendet. Die CCC-Gruppe verkauft jährlich über 70 Millionen Schuhe und will durch ihr Engagement für die Umwelt auch das Bewusstsein ihrer Kundinnen und Kunden im Umgang mit Plastik stärken.

Über UNICEF:

Unter dem Leitsatz "for every child" setzt sich UNICEF weltweit dafür ein, die Kinderrechte für jedes Kind zu verwirklichen. UNICEFs Engagement beruht auf den Prinzipien der Toleranz, des wechselseitigen Verständnisses, der Solidarität und des Friedens zwischen den Völkern. Das Kinderhilfswerk wendet sich gegen jegliche Diskriminierung, ist politisch und konfessionell unabhängig und arbeitet an der Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder in Entwicklungsländern.

Über die Karl Vögele AG:

Die Karl Vögele AG ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Hauptsitz in Uznach/SG. Das Unternehmen verfügt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max Shoes über ein attraktives Portfolio an Damen-, Herren-, Kinder- und Sportschuhen in sich ergänzenden Segmenten. Die Gruppe beschäftigt in gut 190 Filialen und am Hauptsitz in Uznach/SG rund 1'000 Mitarbeitende.

Über die CCC Group:

Die CCC-Gruppe ist eines der am schnellsten wachsenden, grossen Schuhunternehmen in Europa und gleichzeitig einer der grössten Schuhhersteller der Region. Mittels eobuwie.pl SA ist CCC in Mittel- und Osteuropa auch im E-Commerce-Bereich strategisch breit aufgestellt und führend. Heute erreicht sie bereits über 20% ihres Umsatzes online, mittelfristig soll dieser Anteil auf 40% wachsen. Die CCC-Gruppe verfügt über ein Netz von fast 1'200 Filialen mit einer Fläche von rund 550'000 m2 und ist in 29 Ländern Europas mit Offline- und Online-Kanälen tätig. Die CCC-Gruppe verfügt über eine eigene Fabrik für Lederschuhe in Polen, beschäftigt knapp 15'000 Mitarbeitende und verkauft jährlich rund 70 Millionen Paar Schuhe. Im Jahr 2018 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 4,7 Mrd. PLN (ca. 1.2 Mrd. EUR). Das Unternehmen ist seit 2004 an der Warschauer Börse kotiert.