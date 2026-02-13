Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Communiqué du Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse

Berne (ots)

Le Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse prend acte avec inquiétude de l'initiative " 200 francs, ça suffit ! ". Son acceptation aurait des incidences négatives graves, pas seulement pour le service public des médias de la Suisse plurilingue, mais pour les médias suisses dans leur ensemble. Elle menacerait aussi directement le travail et le financement du Conseil suisse de la presse.

Le Conseil suisse de la presse est en grande partie financé par ses six organisations fondatrices*. Cinq d'entre elles recommandent de refuser l'initiative, tandis que la " Conférence des rédacteurs en chef " ne se prononce traditionnellement pas sur les initiatives. À titre d'organisation indépendante d'autorégulation, le Conseil suisse de la presse assume une fonction primordiale en faveur de la qualité et de la crédibilité du journalisme suisse. Il est soutenu par des médias privés et publics et contribue de manière irremplaçable au débat sur la déontologie des médias, gage de confiance pour la population. Il considère que tant les médias publics que privés sont indispensables au bon fonctionnement du paysage médiatique ; ils sont complémentaires et garantissent la fiabilité de l'information fournie à la population.

Le Conseil de fondation souligne que le financement durable du Conseil suisse de la presse est une condition sine qua nondu maintien de son activité. Il attire l'attention sur le fait que les conséquences financières d'une acceptation de l'initiative iraient bien au-delà de la SSR ; l'autorégulation des médias serait également affaiblie. Il s'engage par conséquent en faveur du rejet de l'initiative.

* impressum - Les journalistes suisses, SSR SRG, SSM (Syndicat suisse des médias), syndicom (Syndicat des médias et de la communication), Association " Conférence des rédacteurs en chef ", Association MÉDIAS SUISSES