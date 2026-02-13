PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Communiqué du Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse

Berne (ots)

Le Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse prend acte avec inquiétude de l'initiative " 200 francs, ça suffit ! ". Son acceptation aurait des incidences négatives graves, pas seulement pour le service public des médias de la Suisse plurilingue, mais pour les médias suisses dans leur ensemble. Elle menacerait aussi directement le travail et le financement du Conseil suisse de la presse.

Le Conseil suisse de la presse est en grande partie financé par ses six organisations fondatrices*. Cinq d'entre elles recommandent de refuser l'initiative, tandis que la " Conférence des rédacteurs en chef " ne se prononce traditionnellement pas sur les initiatives. À titre d'organisation indépendante d'autorégulation, le Conseil suisse de la presse assume une fonction primordiale en faveur de la qualité et de la crédibilité du journalisme suisse. Il est soutenu par des médias privés et publics et contribue de manière irremplaçable au débat sur la déontologie des médias, gage de confiance pour la population. Il considère que tant les médias publics que privés sont indispensables au bon fonctionnement du paysage médiatique ; ils sont complémentaires et garantissent la fiabilité de l'information fournie à la population.

Le Conseil de fondation souligne que le financement durable du Conseil suisse de la presse est une condition sine qua nondu maintien de son activité. Il attire l'attention sur le fait que les conséquences financières d'une acceptation de l'initiative iraient bien au-delà de la SSR ; l'autorégulation des médias serait également affaiblie. Il s'engage par conséquent en faveur du rejet de l'initiative.

* impressum - Les journalistes suisses, SSR SRG, SSM (Syndicat suisse des médias), syndicom (Syndicat des médias et de la communication), Association " Conférence des rédacteurs en chef ", Association MÉDIAS SUISSES

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 13.02.2026 – 09:00

    Plainte contre " Neue Zürcher Zeitung " rejetée

    Berne (ots) - Partis: Frank und Patrik Riklin c. " Neue Zürcher Zeitung " Theme: Illustrations Plainte rejetée Résumé Le 2 septembre 2024, la " NZZ " a publié un commentaire consacré aux conséquences des opérations de désinformation de la Russie en Suisse, illustré par une image d'un photographe de l'agence Keystone-ATS montrant un banc de parc coupé en deux et un banc intact. La légende était la suivante : " ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Plainte contre " Gesundheitstipp " admise

    Berne (ots) - Partis: Insel Gruppe c. " Gesundheitstipp " Theme: Vérité / Suppression d'éléments d'information importants Plainte admise Résumé Le 17 avril 2024, le magazine "Gesundheitstipp" a publié un article intitulé "Wechseljahre: Hormonexpertin im Dienst der Industrie" (Ménopause: une experte des hormones au service de l'industrie). Le chapeau mentionnait que des spécialistes indépendants critiquaient la ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Plainte contre " Südostschweiz " partiellement admise

    Berne (ots) - Partis: Canton des Grisons c. " Südostschweiz " Theme: Audition lors de reproches graves Plainte partiellement admise Résumé Dans un article détaillé, " Südostschweiz " a fait état de reproches à l'encontre de la directrice démissionnaire de l'office de la culture du canton des Grisons. La directive 3.8 impose aux journalistes de donner aux personnes concernées la possibilité de prendre position ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren