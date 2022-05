Polyplastics Co., Ltd.

Neue Feinpulver aus technischen Kunststoffen von Polyplastics sind mit einer Vielzahl von Verarbeitungsmethoden kompatibel

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Polyplastics Group hat eine neue Serie von feinen Pulvern aus technischen Kunststoffen eingeführt, die mit einer breiten Palette von Herstellungsverfahren kompatibel sind. Das Unternehmen hat seine Produktpalette um DURAST(TM) Pulver erweitert, die über das herkömmliche Spritzgießen und Extrudieren hinausgehen und für die Kleinserienproduktion komplexer Teile durch Sinterformen, Formpressen und 3D-Druck geeignet sind.

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202204270565/_prw_PI1fl_E9WqS6Bj.jpeg

DURAST (TM) Pulver aus Polyacetal (POM), Polyphenylensulfid (PPS), Polybutylenterephthalat (PBT) und flüssigkristallinem Polymer (LCP) haben eine einzigartige Kugelform und werden auf eine feine, enge Partikelgrößenverteilung (10-200 Mikrometer) kontrolliert. Technische Kunststoffe in Pulverform erlauben die Anwendung von Herstellungsmethoden, die bei Granulatformen bisher nicht möglich waren, und ermöglichen es, die Stärken technischer Kunststoffe und zusätzliche Leistungsmerkmale zu übertragen. Polyplastics hat diese feinen Pulver nach umfangreichen Untersuchungen und Tests von Pulverherstellungsmethoden entwickelt.

Polyplastics ist es gelungen, POM mit einer niedrigen Glasübergangstemperatur zu pulverisieren. Darüber hinaus ist modifiziertes DURAST (TM) POM, das eine langsame Kristallisation aufweist, für den 3D-Druck geeignet. Außerdem weist es einen geringen Verzug bei SLS-Modellen und eine hervorragende Fließfähigkeit des Pulvers auf. Damit kann eine Modelldichte von über 95 % erreicht werden.

DURAST (TM) PPS kann zum Formen poröser Strukturen durch Sinterbildung verwendet werden. Es handelt sich um lineares PPS mit hoher Zähigkeit und Wärmebeständigkeit sowie hoher Chemikalien- und Strahlungsbeständigkeit. Da es nur wenige ionische Verunreinigungen enthält, hält DURAST (TM) PPS auch strengen elektrischen Anforderungen stand.

DURAST (TM) LCP bietet eine hervorragende Schwingungsabsorption mit hoher Wärmebeständigkeit und hoher Elastizität in Dielektrizitätskonstantenmodifikatoren. Darüber hinaus weist es eine geringe Wasseraufnahme auf und verfügt über elektrische Eigenschaften, die bei hohen Frequenzen stabil sind. DURAST (TM) LCP ist sowohl in formlosen als auch in kugelförmigen Pulvern erhältlich.

Bitte besuchen Sie auch: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/8.html

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, COC, PET und LFT (langfaserverstärkte Thermoplaste). Das Unternehmen hat den größten Weltmarktanteil bei POM, LCP und COC. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung sowie ein robustes weltweites Netzwerk an Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb, mit denen fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt geschaffen werden können.

*DURAST (TM) ist eine Marke im Besitz von Polyplastics Co, Ltd.