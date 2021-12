TCL Electronics

TCL auf der CES 2022 in Las Vegas

Hongkong (ots/PRNewswire)

An einem interaktiven Stand wird TCL seinen neuen AI x IoT-Lifestyle, die Mini-LED-Display-Technologien, seine audiovisuellen Prozessoren, AR sowie kategorieübergreifende Angebote präsentieren

TCL, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, wird persönlich auf der CES 2022 vertreten sein. Die Unterhaltungselektronik-Industrie kommt nach einer virtuellen Veranstaltung im Jahr 2021 dieses Jahr wieder in Las Vegas zusammen, und TCL präsentiert an einem über 1,600 m2 großen, interaktiven Stand seine neueste Display-Technologie, seine audiovisuellen Geräte, Fernseher, Monitore, Mobilgeräte, AR-Brillen und Haushaltsgeräte.

„Wir freuen uns, mit einem fantastischen interaktiven TCL-Stand wieder auf der CES 2022 vertreten zu sein und sind stolz, Teil dieser dynamischen Branche zu sein. In diesem Jahr starten wir unser Motto #InspireGreatness und als eine der führenden Unterhaltungselektronik-Marken der Welt und werden auch in Zukunft mit unseren Produkten und Dienstleistungen dazu beitragen, dass Menschen jeden Tag besser leben, arbeiten und spielen", erklärte Juan Du, Vorsitzender von TCL Electronics.

Die Offline-Ausstellung von TCL präsentiert die Technologien der nächsten Generation des Unternehmens, die neuesten Produkte und bietet Live-Demonstrationen vor Ort, sodass die Besucher die Ästhetik, die überragende Leistung und die Funktionalität von Displays, Soundbars, Mobilgeräten, AR-Brillen und einer vollständigen Palette an Smart-Home-Geräten sowie eine Auswahl an neuen TV-Prototypen selbst erleben können. Neben den hervorragenden Gelegenheiten, die Technologie hinter den TCL-Innovationen direkt mitzuerleben, werden wir auch Deep-Learning-KI vorstellen, die eine ganze neue Bildqualität bietet.

Besuchen Sie uns am Stand 17017 in der Central Hall im Las Vegas Convention Center vom 5. bis zum 8. Januar 2022. Am 4. Januar 2022 wird TCL zudem weltweit bzw. in Nordamerika Online-Pressekonferenzen veranstalten. Hier finden Sie weitere Informationen zum Livestream.

Folgen Sie uns auf den TCL-Social Media-Kanälen unter dem Hashtag #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022, um die neuesten Updates zur CES 2022 zu lesen.

Twitter: @TCL_TV_Global & @TCL_USA

Facebook: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSA

Instagram: @tclelectronics & @TCL_USA

YouTube: @TCL Electronics & @TCL USA

Informationen zu TCL

TCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712268/image_1.jpg