Virenfrei an Bord - ja das geht!

Weinfelden (ots)

Die Schweizer Familienreederei Swiss Excellence River Cruise präsentiert eine echte Innovation. Sie hat ihre Excellence-Flussschiffe mit einer hochwirksamen Ionisierungstechnik ausgestattet. Das Ergebnis: virenfreie Luft an Bord, sauber und rein wie im Hochgebirge. Eine gute Nachricht in Zeiten von Corona - und ein Novum in der Flussschifffahrt.

Ein Wendepunkt gegen die Gefahr der Ansteckung. Wie kann man Reisegäste wirksam vor Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen? Diese Frage stand bei den Verantwortlichen von Mittelthurgau, Twerenbold und der Excellence-Reederei im Zentrum. Ein intelligentes Schutzprogramm habe sich 2020 als wichtige Massnahme erwiesen. Das aber reiche nicht, ist VR-Präsident Karim Twerenbold überzeugt. "Was wir suchten, war eine wirksame Luftreinigungslösung, insbesondere um virentragende Aerosole zu eliminieren". Die Diskussionen mit Fachleuten mündeten in eine innovative Lösung: Ionisierung.

Zukunftsinvestition. Im Winter rüstete man nach, stattete die Excellence-Schiffsflotte und die Twerenbold-Reisebusse mit dem Pure-Air-Ionisierungssystem aus. Die Swiss Excellence River Cruise ist die erste Reederei, die mit einer solchen Technik für gesunde virenfreie Schiffsinnenräume sorgt. Die Investition von 750'000 Franken sei wichtig und nachhaltig, so Twerenbold. "Wir investieren hier in den Gesundheitsschutz und in das Vertrauen unserer Gäste und Mitarbeitenden. Das ist eine Zukunftsfrage."

Ionisierung: Nach dem Vorbild der Natur. Wie wird frische Luft eigentlich "frisch"? Die Natur macht's vor: die UV-Strahlen der Sonne, der Wind oder Gewitterblitze aktivieren Sauerstoffmoleküle - es entstehen Ionen. Diese reagieren mit kleinsten Partikeln und flüchtigen organischen Verbindungen und reinigen so die Luft. Genauso funktioniert auch die Pure-Air-Ionisierungstechnik. Im Belüftungssystem von Schiff und Bus wird die Raumluft mit Sauerstoff-Ionen angereichert und auf natürliche Art gereinigt. So wird die Atemluft effizient von Aerosolen, schädlichen Partikeln und anderen Schadstoffen befreit. Die Luftqualität ist vergleichbar mit der Luft im Hochgebirge, an der See oder im Nadelwald.

Nachgewiesene Wirksamkeit. Messungen eines unabhängigen akkreditierten Testlabors konnten in unterschiedlich grossen und belebten Räumen keine oder nur noch minimalste Schadstoff-/Virenpartikel nachweisen (bereits nach 30 Min. unter der Nachweisgrenze, siehe Anhang). Die Technologie ist geprüft und zertifiziert und wurde in Zusammenarbeit mit namhaften Universitäten und Instituten in Deutschland und der Schweiz entwickelt. Das Pure-Air-Ionisierungssystem ergänzt den bestehenden Luftaustausch mit permanenter Frischluftzufuhr in den Excellence-Schiffen und Reisebussen.

Excellence Flussreisen - virenfrei ab/bis Schweiz. Mit eigenen Schiffen und Reisebussen besitze man vollständige Autonomie für die Gestaltung des Excellence Flussreiseprodukts. Das erweise sich jetzt in der Pandemie als Riesenvorteil, sagt Mittelthurgau-Geschäftsführer Stephan Frei. "Unsere Reisegäste können in gesunder Luft aufatmen - bei der Anreise und während der Flussreise. Das ist ein Wendepunkt für sicheres Reisen in Zeiten von Corona". Das Excellence-Schutzprogramm an Bord wurde für 2021 weiterentwickelt. Zu Gunsten von mehr Abstand pro Passagier ist die Auslastung auf 70% der Kapazität begrenzt.

