Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

"Vorreiter nachhaltiger Flussreisen" - Mittelthurgau erhält Myclimate Award

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

WeinfeldenWeinfelden (ots)

Die Schweizer Stiftung Myclimate zeichnet das Reisebüro Mittelthurgau mit dem Myclimate Award als "Vorreiter ganzheitlich nachhaltiger Flusskreuzfahrten" aus. Jährlich ehrt die Klimaschutzorganisation Unternehmen der Touristikbranche und würdigt nachhaltige und zugleich wirtschaftlicherfolgreiche Angebote. Das Reisebüro Mittelthurgau erhält 2020 diese begehrte Auszeichnung.

Die Schweizer Klimaschutz-Stiftung Myclimate nennt folgende Punkte in ihrer Begründung für dieAuszeichnung an das Reisebüro Mittelthurgau.

1. Ökologische Massnahmen. Die Excellence-Reederei ist wie das Reisebüro Mittelthurgau Teil derTwerenbold Gruppe, die stark in ökologische Massnahmen im eigenen Handlungsbereich investiert. Beim Bau von neuen Schiffen setzt die Anbieterin auf die selbst entwickelte Clean Air Technology. EinePionierleistung, die Stickoxid-Emissionen um über 75% und Feinstaub um mindestens 90% reduziert. Bis 2022 sollen auch die anderen Excellence-Schiffe mit der Technologie nachgerüstet werden. Darüberhinaus hat Mittelthurgau ein umfassendes Konzept zur Vermeidung von Plastikabfällen umgesetzt undsich auch hierbei ambitionierte Ziele gesteckt. Bis 2021 soll Verbrauchsplastik vollständig von den Schiffenverbannt werden.

2. Klimaneutrales Reisen. Mittelthurgau bietet seinen Gästen gegen einen Klimaschutzbetrag dieMöglichkeit, die CO2-Emissionen der eigenen Reise zu kompensieren. Damit können die Gäste selberVerantwortung übernehmen und unterstützen zusätzlich den Reiseveranstalter beim nachhaltigenSchiffsbetrieb. "Den Kundinnen und Kunden bietet sich die Option eines klimaneutralen Flussreisensauf modernen, umweltschonenden Schiffen", so die Stiftung.

3. Gegen Lebensmittelverschwendung, für Naturschutz. Da auch das Problemfeld "food waste"auf den eigenen Flussschiffen aktiv angegangen wird und Naturschutzgebiete an den Reiseroutenwie im Donaudelta gefördert werden, zeichnet Myclimate das Reisebüro Mittelthurgau mit demMyclimate Award als "Vorreiter ganzheitlich nachhaltiger Flusskreuzfahrten" aus. Der Myclimate Award konnte wegen der Corona-Pandemie nicht wiegeplant an der ITB in Berlin übergeben werden. So fand die Übergabeim Dezember in Weinfelden statt. "Diese Auszeichnung würdigtunsere Anstrengungen und Investitionen in die Nachhaltigkeit. Dasfreut und beflügelt uns sehr", sagt Mittelthurgau-CEO Stephan Frei."Als Familienreederei und Reiseanbieter betrachten wir nachhaltigesHandeln als existenzielle Zukunftsfrage." Neben dem ReisebüroMittelthurgau wurde die Tschuggen Hotel Group ausgezeichnet.

Infos und Links

Das Reisebüro Mittelthurgau ist der führende Schweizer Anbieter für Flussreisen und Teil der Twerenbold Reisen Gruppe, Baden. Das Familienunternehmen feiert 2020 sein 125-jähriges Firmenjubiläum. Zur Gruppe gehören vier Reiseveranstalter und die Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise, einzige inhaberansässige Reederei der Schweiz. Deren zehn Flussschiffe und dasYachtschiff Excellence Adria kreuzen in Europa unter der Marke Excellence. 100'000 Kunden reisenjährlich mit der Twerenbold Gruppe.

Die Klimaschutzorganisation Myclimate ist eine internationale Initiative mit Schweizer Wurzelnund gehört weltweit zu den Qualitätsführern von freiwilligen CO2-Kompensationsmassnahmen.Sie treibt in 37 Ländern messbaren Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung voran. Die Myclimate-Klimaschutzprojekte haben seit Bestehen der Stiftung Tausende von Jobs geschaffen,die Biodiversität geschützt und die allgemeinen Lebensumstände Hunderttausender Menschenverbessert. myclimate.org

Pressekontakt:

Information an die RedaktionenBildmaterial

T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch



Medienkontakt

Stephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch