Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Schweizer Pionierin: Die Excellence Empress erhält internationalen Umwelt-Award

Weinfelden (ots)

Es ist eine schweizerisch-niederländische Pionierleistung im Schiffsbau, die jetzt gewürdigt wurde. Die Green Award Foundation zeichnet die Excellence Empress der Schweizer Familienreederei Swiss Excellence River Cruise aus. Die renommierte gemeinnützige Stiftung prämiert damit erstmals in ihrer Geschichte ein Flusskreuzfahrtschiff mit dem Green Award in Gold. Die Clean Air Technology des Schiffes sei vorbildhaft für die Branche.

Wenn hartnäckiger schweizerischer Innovationsgeist auf niederländische Schiffsbauexpertise trifft, entsteht zuweilen Wegweisendes für die Zukunft des Flussreisens: das Clean Air Technology System (CAT) des Schweizer Flussschiffs Excellence Empress erzielt eine bisher nie erreichte Emissionsreduktion. Diese Pionierleistung fand jetzt internationale Anerkennung. Als weltweit erstes Passagierflussschiff erhält die Excellence Empress den Green Award in der höchsten Zertifizierungsstufe Gold.

Flussschiffe müssen zukunftsfähig werden. Für Reedereichef Karim Twerenbold war schon lange klar: Die gegenwärtige Schadstoffbilanz der Passagierflussschiffe ist nicht zukunftsfähig. Er suchte nach technischen Lösungen, um die Emissionen deutlich reduzieren - so effektiv, wie er es schon mit seiner Twerenbold-Busflotte verwirklicht hatte. Doch Experten winkten ab. Man brauche riesige Katalysatoren, die auf einem Flussschiff schon aus Platzmangel im Maschinenraum nicht installierbar seien. Die Kosten seien exorbitant. Ausserdem würde das enorme zusätzliche Gewicht auf einem 135 Meter langen Flussschiff-Chassis das Schiff aus der Balance bringen, erhöhe den Tiefgang und verunmögliche so die Passage auf dem Fluss.

Das Unmögliche möglich machen! Der Schweizer Reeder und seine niederländischen Partner wollten das nicht hinnehmen. In den Niederlanden fanden sie jene Katalysator-Spezialisten, die an ihre Idee glaubten. Gemeinsam tüftelten sie an einer weltweit einzigartigen Abgasreinigungstechnologie für die "Empress". Am Ende schafften sie es, mit dem Clean Air Technology-System (CAT) nicht nur alle behördlichen Richtlinien zu erfüllen, sondern den Beweis zu erbringen, dass moderne, wirksame Technologie die Schadstoffemissionen auf ein Minimum reduzieren kann. Eine gute Nachricht für die Umwelt.

Grosse Ehre: der Green Award in Gold. Seit 1994 zeichnet die Green Award Foundation - eine gemeinnützige, unabhängige, internationale Stiftung - Schiffe aus, die in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Umweltverträglichkeit über die Industriestandards hinausgehen.

"Wir freuen uns mit der Excellence Empress das allererste Passagierflussschiff der Welt mit einer Gold-Zertifizierung auszuzeichnen. Der Name dieses Schiffes passt sehr gut zur technischen Leistung. Wir inspizierten das Schiff im Juni in Heusden, Niederlande. Die Nachweise für die beträchtlich reduzierten Abgasemissionen von NOx (Stickoxid; minus 75%) und PM (Feinstaub: minus 90%) haben wir verifiziert, / was zur Goldzertifizierung führte."

Jan Fransen, Geschäftsführer der Green Award Foundation

Umweltexperten wie Daniel Rieger, Leiter Verkehrspolitik beim Naturschutzbund NABU wünschen sich, dass andere Reedereien dem Beispiel der Excellence Empress folgen: "SCR-Katalysator und Partikelfilter, das ist genau die Kombination, die wir wollen." (Quelle: TCS-Magazin). Die anderen Schiffe der Excellence-Flotte, so Karim Twerenbold, werden mit der neuen Abgasreinigungstechnologie nachgerüstet.

Infos und Links

Die Green Award Foundation wurde 1994 gegründet, ist gemeinnützig und unabhängig. Sie auditiert und zertifiziert Schiffe und Reedereien auf der ganzen Welt. Gestützt auf ein Netzwerk von Häfen, Schiffsmanagern, Charterern, Seefahrtsdienstleistern und Behörden zeichnet die Stiftung Schiffe aus, die in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Umweltverträglichkeit über die Industriestandards hinausgehen. Anbieter von Schiffsdienstleistungen stellen sich freiwillig diesem Zertifizierungsprogramm, um einen nachhaltigen Ansatz in der Schifffahrt zu fördern und zu unterstützen sowie ihre Grundsätze zur sozialen Verantwortung umzusetzen. Die Stiftung mit Sitz in Rotterdam/NL stellt Nachhaltigkeitswerkzeuge für die strategische Verankerung von Corporate Social Responsibility bereit. Die Auszeichnung dient als Qualitätszeichen und schafft Anreize für Schiffsbetreiber, auf höhere Qualität zu setzen. Das Green-Award-Zertifikat berechtigt ein Schiff zu verschiedenen Vergünstigungen wie ermässigter Hafengebühren, maritime Produkte und Dienstleistungen. > Green Award Foundation

Die Excellence Empress ist ein Flussschiff der Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise, das am 29.07.2020 in Betrieb gesetzt wurde. Das Schiff ist Teil einer Flotte von zehn Schiffen, die unter der Marke Excellence auf europäischen Wasserwegen kreuzen. Die Swiss Excellence River Cruise ist die einzige inhaberansässige Reederei der Schweiz und gehört zur Twerenbold Reisen Gruppe, Baden. Das Familienunternehmen feiert 2020 sein 125-jähriges Firmenjubiläum. Rund 100'000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende in 300 Vollzeitstellen. Zur Gruppe gehören vier Reiseveranstalter, darunter das Reisebüro Mittelthurgau. Dieses entwickelt die Flussreisen von Excellence und steuert Vertrieb, Marketing und Kommunikation der Flotte. Das Reisebüro Mittelthurgau inWeinfelden ist der führende Flussreiseanbieter der Schweiz.

