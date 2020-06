Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Excellence bringt 30 Chefs zum Kochen

Weinfelden (ots)

8. Excellence Gourmetfestival ´20

Ab 16. Oktober wird wieder ganz gross getafelt! An 42 Abenden schlemmen Freunde des guten Geschmacks auf den kleinen Schweizer Grandhotels. Mit 30 Gastköchen der Haute Cuisine summieren sich sage und schreibe 49 Michelin-Sterne und 520 Gault Millau-Punkte, unter ihnen vier Dreisterne-Köche. Die edlen Schiffe der Schweizer Excellence-Flotte bilden fünf Wochen lang den Rahmen für die 2-tägigen Fine Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg auf dem Rhein.

Beeindruckendes Line-Up. Es ist die erste Riege der Kochgilde, die Abend für Abend für ein begeistertes Publikum zaubert. 30 Gastköchinnen und -köche machen das Festival zu einem hochkarätigen Anlass. Am 8. Excellence Gourmetfestival ´20 summieren sich nicht weniger als 49 Michelin-Sterne und 520 Gault Millau-Punkte - das ist einzigartig. Ebenso einzigartig: das Setting auf dem Rhein, denn den Rahmen setzen zwei Luxus-Flussliner der Schweizer Excellence-Flotte.

Der Guide Michelin-Chef Gwendal Poullennec sagte bei der diesjährigen Sterne-Verleihung: "Die ausgezeichnete und abwechslungsreiche Küche, die in der Schweiz angeboten wird, findet man überall im Land". Recht hat er, findet Festivalinitiator Stephan Frei, CEO des Veranstalters Reisebüro Mittelthurgau. "Es war uns wichtig, genau diese grandiose Vielfalt der Schweizer Haute Cuisine aus allen Landesteilen am Festival zu präsentieren - virtuose Kochkunst, die wir für unsere Gäste erlebbar machen möchten". Es zaubern auch wieder prominente Könner aus den Nachbarländern und aus Übersee. Nicht ohne Stolz, so Frei, dürfe man diesmal neun 19-Punkte-Köche und gleich vier Dreisterne-Chefs ankündigen: Peter (Knogl) der Grosse aus Basel, Franck Giovannini aus Crissier - der "Magier am Herd", der unerschöpflich kreative Jan Hartwig aus München und der unvergleichliche Avantgardist Juan Amador aus Wien. Dazu - die amtierende Köchin des Jahres, die wunderbare Tanja Grandits vom Basler Stucki und der deutsche Koch des Jahres, Tohru Nakamura - ein Aromenkünstler, der wie kein Zweiter die japanische Kochtradition mit europäischer Moderne verwebt.

"Neben grossem Können ist es die Leidenschaft der Köche, die man sieht und schmeckt", sagt Stephan Frei. Und so werde mit jedem Gang auch ein neuer Glücksmoment serviert.

Wer in Basel an Bord geht, erwacht in Strassburg, oder umgekehrt. Prominente Conférenciers moderieren die Gala-Abende. Sie sind die Brückenbauer zwischen Küche und Restaurant, berichten zu jedem Gang Interessantes aus der Küche - bis zum grossen Finale, wenn die Chefs mit ihrer Brigade unter grossem Applaus vor die Gäste treten. Nach dem Fine-Dining-Abend empfiehlt sich ein letzter Drink an der Bar, wo man sich bei Jazz-, Soul-, Rock und Dance-Sounds in der Lounge trifft, bevor man sich in die behagliche Luxuskabine zurückzieht.

Die Gastköche

Juan Amador - Armin Amrein - Pierre-André Ayer - Syrco Bakker - Mitja Birlo - Thomas Bissegger - Dario Cadonau - Martin Dalsass - Stéphane Décotterd - Irma Dütsch - Felix Eppisser - Laurent Eperon - Rolf Fliegauf - Tobias Funke - Dominique Gauthier - Silvio Germann - Franck Giovannini - Tanja Grandits - Jan Hartwig - André Jaeger - Peter Knogl - Christian Kuchler - Flynn McGarry - Tohru Nakamura - Heiko Nieder - Tim Raue - Bernard & Guy Ravet - Mike Wehrle - Rico Zandonella - Fabrizio Zanetti.

