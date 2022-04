Neue FIFA-Plattform FIFA+ bietet Fans rund um die Welt kostenlose Fussballunterhaltung

Zürich (ots) - Die FIFA World Player Gala 2009 geht wiederum in Zürich über die Bühne - also in der Stadt, in der die FIFA ihren Sitz hat. Die 19. Ausgabe dieser Veranstaltung, bei der sich die Stars des Weltfussballs versammeln, um die besten Spielerinnen und Spieler des Jahres auszuzeichnen, findet dieses Jahr im Kongresshaus in Zürich statt. Die FIFA World Player Gala wurde von der FIFA erstmals 1991 ...

mehr