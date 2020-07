BearingPoint AG

Kontaktloses Bezahlen boomt, Bargeldnutzung sinkt, TWINT als Top 5 Bezahlmethode

Die COVID-19-Krise verändert das Zahlungsverhalten: Aufgrund der erhöhten hygienischen Sensibilität wird das kontaktlose Zahlen mit Giro- oder Kreditkarte bevorzugt. Das ergab eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Cash is still King - aber bereits jede vierte Person in der Schweiz vermeidet weitestgehend die Nutzung von Bargeld beim Bezahlen.* Der Mobile-Zahldienst TWINT belegt Rang 5 der bevorzugten Zahlungsmittel.

Zu Bargeld haben die Menschen in der DACH-Region schon länger ein gespaltenes Verhältnis: Sie schätzen konservative Eigenschaften wie Sicherheit, Anonymität und Vertrautheit - nutzen aber digitale Bezahldienste wie Paypal, TWINT & Co. ebenso gern. Nun hat die COVID-19-Krise das Verhältnis offenbar in Richtung des digitalen Zahlens verschoben. Im Laden oder im Supermarkt nutzen derzeit 71 Prozent der Schweizer Bargeld, ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint.* Verglichen zu Deutschland und Österreich ist in der Schweiz ein stärkerer Trend hin zu bargeldlosen Bezahldiensten erkennbar, dies schliesst sowohl die Kartenwelt als auch digitale Bezahldienste ein.

Der Zusammenhang zur COVID-19-Krise scheint auf der Hand zu liegen, die Hygiene-Eigenschaft spielt wohl eine wichtige Rolle bei der Wahl des Zahlungsmittels. Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) halten das kontaktlose Kartenzahlen für hygienisch sicher. Über Bargeld sagen das nur fünf Prozent. Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium zur Wahl des Zahlungsmediums scheint die Schnelligkeit beim Bezahlvorgang zu sein. Mit 71 Prozent bewerten die Schweizer die kontaktelose Kartenzahlung als schnellste Zahlungsmethode, noch vor digitalen Bezahldiensten mit 53 Prozent. Im Dreiländer-Vergleich stufen in Deutschland 55 Prozent und in Österreich 65 Prozent die Schnelligkeit ebenfalls als wichtigste Eigenschaft der kontaktlosen Kartenzahlung ein.

Vergleich DACH-Region: Schweizer sind Vorreiter im mobilen Bezahlen

Die Österreicher sind im Dreiländer-Vergleich Spitzenreiter in der Bargeldnutzung (83 Prozent) vor Deutschland (75 Prozent) und der Schweiz (71 Prozent). Beim bargeldlosen Bezahlen dominiert in Österreich die Bankomatkarte als häufig genutztes Zahlungsmittel mit 71 Prozent, während in Deutschland (40 Prozent) und Schweiz (46 Prozent) diese Werte nicht annähernd erreicht werden. Die Schweizer (44 Prozent) und Österreicher (47 Prozent) nutzen für Zahlvorgänge weniger häufig den Zahlungsdienstleister Paypal als in Deutschland (58 Prozent).

Im Dreiländer-Vergleich ist die Schweiz in der Nutzung einer mobilen Bezahllösung mit Abstand am fortschrittlichsten. 27 Prozent sehen TWINT als Top 5 Bezahlmethode. In Deutschland und Österreich liegt die Nutzungsrate von mobilen Bezahldiensten deutlich niedriger.

Sicherheitsmerkmal Hygiene als Einstieg in bargeld- und kontaktloses Zahlen

Obwohl Bargeld immer noch das Nummer-eins-Zahlungsmittel ist, können sich ca. 1/3 der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Abkehr von Bargeld in den nächsten zehn Jahren gut vorstellen. Digitale Angebote und finanzielle Vorteile wie beispielsweise Treuepunkte oder Rabattaktionen scheinen die Kunden aber weiterhin nicht vom bargeldlosen Bezahlen zu überzeugen.

"Unsere Studie zeigt, dass die Sensibilisierung auf Social Distancing und konsequenterweise der Aspekt "Hygiene" den kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten in den letzten Monaten starken Auftrieb beschert hat. Dies gilt im Vergleich mit Österreich und Deutschland insbesondere für die Schweiz. Dieser verstärkte Digitalisierungstrend ist vielversprechend für FinTechs und digitale Zahlungsdienstleister", sagt Marco Kundert, Partner Banking und Capital Markets bei BearingPoint.

