Sinkende Kandidatenzahlen an Berufsprüfung der PR-Fachleute trotz wertvollem Abschluss

Zürich (ots) - Thema: "Fake or News or PR?" Datum: Freitag, 28. Oktober 2022, 13.30 bis 17.30 Uhr Ort: Kursaal Bern Der Schweizerische Public Relations Verband organisiert dieses Jahr ein Symposium zum Thema: "Fake or News or PR?". Es findet im Kursaal in Bern statt. Hochkarätige Referenten, u.a. Prof. Dr. Rainer Greifeneder, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Basel, oder Maurice Thiriet, Chefredaktor ...

mehr