Verborgener Glanz im "Kultur Kulinarik Vitznau"

Eröffnungsfestival vom 10. bis 12. Februar 2023

Vitznau

Mit dem Campus Kultur Kulinarik Vitznau und dem Bau des Kammermusiksaals mit dazugehörigem Multimediasaal setzt der Investor, Visionär und Musikliebhaber Peter Pühringer einen weiteren Meilenstein zur Etablierung eines Aus- und Weiterbildungsstandortes in Vitznau. Unter einem Dach ist auf 434.34m ü. M. in 10 Metern Tiefe eine einzigartige Symbiose von Kultur, personalisierter Ernährung, Erholung und Wissensaustausch entstanden. Die Eröffnung wird mit geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sowie mit der regionalen Bevölkerung vom 10. - 12. Februar 2023 mit einem Festival gefeiert. Musikalische Höhepunkte an den drei Konzertabenden sind die Wiener Sängerknaben, ein Ensemble der Wiener Philharmoniker, die Pianisten Alexander Jansen und Sergey Tanin. Einen unterhaltsamen Abschluss am Sonntagabend verspricht der Stimmartist Martin O.

Im Zentrum der Feierlichkeiten steht zweifellos der einzigartige Kammermusiksaal mit seiner Akustik. Das Foyer ist gleichzeitig ein Multimediasaal, der von Ars Electronica mit neuester digitaler Technologie ausgestattetet wurde. Die beiden aussergewöhnlichen Säle sind Orte für Konzerte, Events und Wissensvermittlung und bieten auch externen Veranstaltern höchste Flexibilität.

Das Eröffnungsfestival Kultur Kulinarik Vitznau beginnt am Freitagabend mit einer grossen Gala. Musikalische Höhenpunkte sind Alexander Jansen, Pianist und Student der weltberühmten Lang Lang Foundation sowie ein Ensemble der Wiener Philharmoniker. Präsentiert wird der Abend von der jungen Moderatorin Cloé Salzgeber.

Samstags können Interessierte an Führungen im Kammermusik- und Multimediasaal, an einer Backstagetour oder an der Führung "Parcours der Sinne - Forschung erleben" kostenlos mit Online-Anmeldung teilnehmen. Das grosse Eröffnungskonzert am Samstagabend mit den Wiener Sängerknaben und dem Starpianisten Sergey Tanin verspricht einen musikalischen Hochgenuss in Vitznau. Der Aufritt von Tanin ist der engen Kooperation von Kultur Kulinarik Vitznau mit der Rachmaninoff Stiftung aus Weggis zu verdanken.

Am Sonntag stehen erneut die kostenlosen Führungen mit Blick ins Morgen - Kultur Kulinarik Vitznau auf dem Programm. Das Eröffnungsfestival endet mit dem Auftritt des Stimmartisten und Comedian Martin O. um 17:00 Uhr im Kammermusiksaal.

Tickets für die Konzertabende und die kostenlosen Führungen sind online buchbar unter

https://tickets.kulturkulinarikvitznau.ch/kammermusiksaal-eroeffnungsfestival