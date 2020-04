Sinopec International

Sinopec wächst international weiter mit Inbetriebnahme seines Kraftstofflagers im Hambantota-Hafen von Sri Lanka

Das führende chinesische Energie- und Chemieunternehmen China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec") nahm mit dem Auftanken des ersten Schiffes am 7. April offiziell den Betrieb seines neu eröffneten Kraftstofflagers im Hafen von Hambantota, Sri Lanka, in Betrieb. Der Einfluss des Sinopec Kraftstofflagers im Hafen von Hambantota wird sich vorrangig auf den nordostafrikanischen und südasiatischen Erdölmarkt erstrecken und die weitreichenden Bunkerservicekapazitäten des Hafens verbessern. Somit werden auch die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens, seine Bunkeraktivität weltweit auszubauen, erheblich bestärkt.

Der Hafen von Hambantota liegt an der Südspitze von Sri Lanka, nur zehn Seemeilen vom zentralen Seeweg im Indischen Ozean entfernt und somit von primärer geografischer Bedeutung. Mehr als die Hälfte aller Containerschiffe befahren diesen Seeweg sowie ein Drittel aller Massenguttransporte und zwei Drittel der Erdölfrachter. Dank seiner strategischen Lage ist der Port von Hambantota zu einem der Haupthäfen entlang der neuen Seidenstraße geworden. Sinopec Fuel Oil erlangte 2019 im Rahmen einer globalen Ausschreibung das Recht auf den Erdölhandel und Betrieb sowie die Wartung des Kraftstofflagers und wurde demzufolge als hundertprozentige Tochtergesellschaft in Sri Lanka eingetragen.

Seit der weltweiten Verbreitung der COVID-19 Epidemie und dem fallenden Kraftstoffverbrauch setzt Sinopec fortlaufend Kontrollmechanismen zur Eindämmung der Epidemie um, während es die Arbeit und Produktion wiederaufnimmt, und dabei die chinesischen Regierungsanweisungen zur Wahrung eines stabilen Außenhandels durch Expansion des internationalen Bunkergeschäfts strikt befolgt. Noch vor Inbetriebnahme des Kraftstofflagers konnte Sinopec Fuel Oil die von der Epidemie verursachten Einschränkungen überwinden, indem es in kürzester Zeit Cloud-Office-Lösungen implementierte. Zu der Zeit lieferten inländische Fachkräfte Remote-Support bei der Inspektion, Zulassung und umgehenden Inbetriebnahme, wodurch der Hafen in der Lage war, das erste Auftanken am neuen Kraftstofflager erfolgreich zu realisieren.

Sinopec Fuel Oil ist der Kraftstoff- und Bunkergeschäftszweig der Sinopec Group. Sinopec verfügt aktuell über eine Kraftstofflieferkapazität für mehr als 40 wichtige Häfen im In- und Ausland und liefert Erdöl für mehr als 10.000 Schiffe pro Jahr weltweit. Es verfolgt die Vision, sich als erstklassiger integrierter Bunkerserviceanbieter und Anbieter von sauberer Energie aufzustellen.

Sinopec Corp. zählt zu den größten, integrierten chinesischen Energie- und Chemieunternehmen. Sein Hauptbetrieb umfasst die Gewinnung und Produktion, den Transport von Pipelines und den Verkauf von Erdöl und Erdgas sowie den Verkauf, die Lagerung und den Transport von Petroleumprodukten, petrochemischen Produkten, kohlechemischen Produkte, Kunstfasern, Dünger und anderen Chemieprodukten und den Import und Export, einschließlich als Import- und Exportagent, von Erdöl, Erdgas, Petroleumprodukten, petrochemischen und chemischen Produkten und anderen Gütern und Techniken, sowie die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologie und Informationen.

Sinopec beschreibt seine Unternehmensmission als ,fueling beautiful life' (wortwörtlich: ein schönes Leben mit Brennstoff versorgen). Zu seinen Unternehmenswerten zählen vor allem ,Menschen, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win'. Das Unternehmen verfolgt wertorientierte Strategien, innovativ ausgerichtete Entwicklung, integrierte Ressourcenverteilung, eine offene Kooperation und ein umweltschonendes, kohlenstoffarmes Wachstum und ist bemüht, seine Unternehmensvision vom Aufbau eines weltweit führenden Energie- und Chemieunternehmens zu erreichen.

