One Young World

Europäische Kommission und One Young World geben Friedensbotschafter des Jahres bekannt

London (ots/PRNewswire)

- One Young World gibt 50 neue Friedensbotschafter bekannt, die in einem gemeinsamen Programm mit der Europäischen Kommission für ihre Bemühungen zur Bekämpfung und Verhinderung von gewalttätigem Extremismus in Gemeinschaften auf der ganzen Welt gewürdigt werden

- Im Juli 2021 werden die Friedensbotschafter am weltgrößten Gipfel für junge Führungspersönlichkeiten teilnehmen, der von One Young World in München ausgerichtet wird

Die Europäische Kommission und One Young World geben heute die neuesten Gewinner ihres Friedensstipendienprogramms bekannt. Die Initiative unterstützt junge Führungspersönlichkeiten weltweit bei ihren Bemühungen, gewalttätigem Extremismus vorzubeugen und zu begegnen, Frieden aufzubauen und Konfliktlösungen zu fördern.

Jedes Jahr werden Friedensbotschafter für ihren Beitrag zum Friedensaufbau in Ländern wie El Salvador, Honduras und Nordkorea anerkannt. Das Friedensbotschafterprogramm von One Young World bietet jungen Führungskräften eine konkurrenzlose Plattform, um ihre Arbeit zu präsentieren und Verbindungen aufzubauen, die dazu beitragen können, ihre Initiativen zu unterstützen.

Friedensbotschafter werden am jährlichen "One Young World Summit" teilnehmen, der in diesem Jahr in München stattfinden wird. Aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie sind Friedensbotschafter auch eingeladen, digital am Gipfel teilzunehmen.

Eine Auswahl der Gewinner umfasst:

- Htet Lynn Oo, Myanmar. Direktor und Gründer von Myanmar Youth for Peace Development. - Aida Maria Betancourt Siman, El Salvador . Aída ist eine politische Aktivistin und hat Bürgerbewegungen in El Salvador angeführt. - Jhanisse Vaca Daza, Bolivien. Der Mitbegründer von Ríos de Pie, einer gewaltfreien Bürgerbewegung, die sich auf Menschen- und Umweltrechte in Bolivien konzentriert.

Kate Robertson und David Jones, Mitbegründer von One Young World, sagten: "Diese jungen Führungspersönlichkeiten arbeiten auf der ganzen Welt daran, den Frieden in einer Zeit zu fördern, in der örtliche und internationale Spannungen immer größer werden. Diese Gruppe veranschaulicht die Macht junger Menschen, gegen Gewalt sowie wirtschaftliche, soziale und humanitäre Auseinandersetzungen vorzugehen.

Wir sind begeistert, wieder mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten, um Friedensbotschafter zu unterstützen, und freuen uns darauf, sie auf dem One Young World Summit zu begrüßen, wo sie an der größten Zusammenkunft junger Führungspersönlichkeiten weltweit teilnehmen werden."

Über One Young World:

One Young World ist das globale Forum für junge Führungskräfte. Der jährliche One Young World Summit bringt die hellsten jungen Talente aus 196 Ländern zusammen, die sich für soziale Zwecke einsetzen und Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. One Young World hat sich die Aufgabe gestellt, mit verantwortungsvolleren und effektiveren Führungspersönlichkeiten eine bessere Welt zu schaffen. Bis heute haben sich die Friedensbotschafter von One Young World bereits auf das Leben von 30,4 Millionen Menschen ausgewirkt.