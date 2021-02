dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Ansgar Haase leitet künftig Brüsseler dpa-Büro

Verena Schmitt-Roschmann wird Sonderkorrespondentin in Berlin

Berlin/Brüssel (ots)

Ansgar Haase übernimmt zum 1. August die Leitung des Brüsseler dpa-Büros. Der 42 Jahre alte Journalist folgt auf Verena Schmitt-Roschmann (54), die das Büro seit 2016 leitet und als Sonderkorrespondentin Berlin und Ostdeutschland in die dpa-Zentrale wechselt. Ansgar Haase arbeitet seit 2014 als dpa-Korrespondent in Brüssel und war bislang vor allem für die Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik der EU und die NATO zuständig. Davor war er bereits sechs Jahre in Paris als Frankreich-Korrespondent für Deutschlands größte Nachrichtenagentur.

"Mit Ansgar Haase kommt in besonderen Zeiten ein erfahrener investigativer Journalist an die Spitze unseres Brüsseler Büros", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Gerade angesichts der jüngsten Wirren etwa um die Impfstoffbeschaffung der EU-Kommission ist in Europa ein aufmerksamer, kritisch-konstruktiver Journalismus wichtig, für den kaum ein Brüsseler Journalist so steht wie Ansgar Haase", betont Gösmann. Dabei könne Haase auf die "starke Arbeit von Verena Schmitt-Roschmann aufbauen, die in ihren fünf Jahren an der Spitze des Brüssel-Teams Maßstäbe gesetzt" habe. Im Brüsseler dpa-Büro arbeiten sechs Korrespondentinnen und Korrespondenten.

Schmitt-Roschmann wird künftig das Team der überregionalen Korrespondenten der Agentur für Deutschland verstärken. Sie soll vor allem von Berlin aus den Zustand der deutschen Einheit beleuchten und dabei Erklärtiefe liefern, sagt Gösmann. Gleichzeitig solle Schmitt-Roschmann immer wieder als Reporterin bei großen Lagen multimediale Teams vor Ort unterstützen. Die Journalistin hatte vor ihrer Zeit in Brüssel den AP-Weltnachrichtendienst der dpa geleitet und ist auch als Buchautorin ("Heimat. Neuentdeckung eines verpönten Gefühls") erfolgreich.

Ansgar Haase stammt aus Haltern am See (NRW). Vor seinem Volontariat bei der dpa studierte er Medienmanagement in Hannover sowie Politik, Soziologie und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Düsseldorf. Seine journalistische Laufbahn startete er bei der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" und der "Rheinischen Post".

