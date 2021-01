Rodenstock Group

Porsche Design Eyewear Kampagne 2021

Patrick Dempsey als Gesicht von Porsche Design Eyewear

Bild-Infos

Download

Stuttgart/München (ots)

Die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design und der Hollywood-Star Patrick Dempsey präsentieren die gemeinsame Kampagne für die neuen Eyewear-Kollektionen 2021.

Der amerikanische Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als Dr. Derek ´McDreamy` Shepherd in der Arztserie Grey's Anatomybekannt geworden, die ihm zwei Golden Globes bescherte. Aktuell ist er in der internationalen Erfolgsserie "Devils" zu sehen. Außerhalb des Sets widmet sich Patrick Dempsey seiner größten Leidenschaft, dem Motorsport, die ihn fest mit Porsche Design verbindet: Als passionierter Rennfahrer bestritt er bereits erfolgreich zahlreiche 24-Stunden-Rennen von Le Mans und gründete seinen eigenen Rennstall Dempsey-Proton Racing. Ob als Schauspieler, Regisseur, Rennfahrer oder Sportler - Patrick Dempsey verfolgt konsequent seine Ideen und Visionen und versucht, immer das Beste aus sich und seinen Projekten herauszuholen. Dank seiner sympathischen und authentischen Art ist er der ideale Markenbotschafter für Porsche Design Eyewear. Doch den Hollywood Star und die exklusive Lifestyle-Marke verbinden nicht nur die gleichen Initialen - PD - sondern auch die Leidenschaft für Motorsport, Präzision und Perfektion.

Ab Januar 2021 ist Patrick Dempsey das Kampagnen-Gesicht der neuen und innovativen Porsche Design Eyewear-Kollektion und wird mit vier ausgewählten und zeitlosen Highlights an Korrektions- und Sonnenbrillenmodellen zu sehen sein.

"Die Hollywood-Ikone Patrick Dempsey begeistert uns durch seine charismatische und authentische Persönlichkeit. Als Liebhaber innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte, stellt er höchste Ansprüche an eine Sonnenbrille und gibt sich als passionierter Rennfahrer nie mit dem Erreichten zufrieden, sondern sucht immer wieder neue Herausforderungen. Patrick Dempsey verkörpert die Werte, für die Porsche Design steht und passt hervorragend zu unserer Marke", so Dr. Jan Becker, CEO der Porsche Design Group.

Porsche Design wird die Kampagne mit kreativem und aufmerksamkeitsstarkem digitalem Content, mehreren Schaufensterkampagnen mit exklusivem Marketing Material, attraktivem POS-Material und umfangreichen PR- und Social Media-Aktivitäten zum Leben erwecken.

"Ziel ist es, mit dieser globalen Kampagne und dem Hollywood-Star Patrick Dempsey die Endverbraucher zu faszinieren und zu begeistern und so die Nachfrage in den Geschäften unserer exklusiven Handelspartner zu steigern. Die Innovation, der Zeitgeist und die Qualität stehen bei uns im Vordergrund. Dies spiegelt sich seit Jahren im Produkt und ab jetzt verstärkt in der Kommunikation mit dem Konsumenten wider", so Günther Herrmann, Vice President & Head of Eyewear bei Rodenstock.

Über Porsche Design:

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in über 130 Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und online unter www.porsche-design.com.

Weitere Informationen auf www.porsche-design.com

Folgen Sie uns auf:

Facebook: www.facebook.com/PorscheDesign

Instagram: www.instagram.com/PorscheDesign

Twitter: www.twitter.com/PorscheDesign

Pressekontakt:

Rodenstock GmbH

Sandra Wenz-Kaytan

Tel.: +49 [0] 89 7202-684

E-Mail: sandra.wenz-kaytan@rodenstock.com