Hannovers Blockbuster-Ausstellung "Love You for Infinity" im Sprengel Museum verbucht mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher

Bis zum 14. Februar 2026 präsentiert das Sprengel Museum die Ausstellung "Love You for Infinity", in der Hannovers Ehrenbürgerin Niki de Saint Phalle erstmals gemeinsam mit zwei weiteren Größen der modernen Kunst gezeigt wird: Yayoi Kusama und Takashi Murakami.

Noch vor der Halbzeit am 25. November verzeichnet das Museum mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher. Besucherstärkster Tag bislang: der 3. Oktober mit 3.344 Gästen.

Zum Winter hin rechnet das Museum mit einem weiteren Besucherzuwachs. Wenn das Wetter ungemütlicher wird, zieht es viele Kunstinteressierte aus dem In- und Ausland sowie aus der Region Hannover verstärkt ins Sprengel Museum. Die Sonderausstellung stößt weit über die Stadtgrenzen hinaus auf Begeisterung. Um dem großen Interesse gerecht zu werden, ist das Haus an vier Tagen in der Woche bis 20 Uhr geöffnet - ein Angebot, das besonders für die beliebten Abendführungen gern genutzt wird.

Basis für die außergewöhnliche Ausstellung ist die Schenkung von mehr als 400 Werken, die Niki de Saint Phalle im Jahr 2000 dem Sprengel Museum überließ. "Love You for Infinity" zeigt eine farbenfrohe und facettenreiche Auswahl: von Saint Phalles ikonischen "Shooting Pictures" und ihren üppigen "Nana"-Skulpturen, über Kusamas begehbaren "Infinity Room" bis hin zu Murakamis verspieltem Pop-Art-Stil.

Rund 120 Exponate umfasst die Ausstellung - darunter zahlreiche Großformate - aus Malerei, Skulptur, Installation, Grafik und Film. Auf einer Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern führt sie durch thematisch gegliederte Räume wie "Liebe", "Sexualität", "Utopie" oder "Konsum".

Im Rahmen des 200-jährigen Bestehens ist enercity exklusiver Partner der Ausstellung "Love You for Infinity". Das Energieunternehmen mit Wurzeln in Hannover setzt damit ein Zeichen für sein Engagement in der Kulturlandschaft der Stadt.

Niki, Kusama, Murakami für unterwegs

Der Museumsshop hat sein Angebot erweitert und bietet zahlreiche Ideen zum Verschenken und Selbst behalten an: Von quietschbunten aufblasbaren Nanas, T-Shirts und Tüchern mit Niki-Motiven über Kusama-Bildbände und Champagner, den Künstler Murakami für eine bekannte Marke gestaltet hat.

Mit Stil übernachten: Erlebnispaket zur Ausstellung

Das exklusive Arrangement für 209 EUR p.P. im DZ umfasst eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel, ein 3-Gänge Menü, die HannoverCard tourist sowie Eintrittskarten für die Ausstellung "Love You for Infinity" im Sprengel Museum Hannover.

SPRENGEL@KOKI

Begleitend zur Ausstellung "Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity" zeigt das Kino im Künstlerjaus in Kooperation mit dem Sprengelmuseum ab 16. Dezember den Dokumentarfilm "Niki de Saint Phalle - Wer ist das Monster, Du oder ich?"

ARTMAPP - Hannover-Ausgabe mit Ausstellung im Sprengel Museum

Die aktuelle Ausgabe des Kunstmagazins ARTMAPP widmet sich ausführlich der Ausstellung "Love You for Infinity" im Sprengel Museum Hannover. Das Magazin ist bundesweit im gut sortierten Zeitschriftenhandel, insbesondere an Bahnhöfen und Flughäfen, erhältlich. In Hannover ist die Ausgabe zudem ab 25. November 2025 in folgenden Institutionen vorrätig: Kunstverein Hannover, Kestner Gesellschaft, Museum August Kestner, Galerie Drees, Wilhelm Busch - Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, Landesmuseum Hannover, Handwerkform (Handwerkskammer Hannover) sowie im Teestübchen Café am Ballhofplatz 2.

