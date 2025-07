Kitzbühel Tourismus

Wenn Mindfulness auf Natur trifft und dem Sternenhimmel ganz nahekommt

Bild-Infos

Download

Kitzbühel (ots)

Das internationale HIGHLANDER-Wander-Event feiert Österreich-Premiere in Kitzbühel

Von 19. bis 23. August 2025 ist die Region Kitzbühel erstmals Gastgeber des Highlanders, einem mehrtägigen Outdoor-Wanderevent, 2017 in Kroatien gestartet und mittlerweile in über 20 Ländern vertreten.

Der HIGHLANDER ist kein Wettkampf, sondern ein mehrtägiges Wandererlebnis, bei dem es nicht um Zeit und Leistung geht – sondern darum, sich mit der Natur, dem eigenen Körper und dem Wesentlichen im Leben zu verbinden. Alle Teilnehmenden tragen die eigene Ausrüstung inklusive Zelt und bewältigen täglich Etappen von 15 bis 25 Kilometern – eine spürbare körperliche Herausforderung, eingebettet in eine Umgebung, die zur Entschleunigung und geistigen Klarheit einlädt.

Begleitet wird die Wanderung von einem Rahmenprogramm, das Wissen und Inspiration für einen gesunden Lebensstil vermittelt: Atemübungen, Achtsamkeit, Ernährung, Meditation und Selbstreflexion stehen ebenso im Fokus wie das gemeinsame Erlebnis.

Dabei legen die Veranstalter großen Wert auf eine bewusste und verantwortungsvolle Umsetzung: Die Verpflegung stammt aus regionaler, biologischer Landwirtschaft, gekocht wird vor Ort – einfach, nahrhaft und aus Lebensmitteln, die echten Mehrwert bieten. Ebenso arbeitet der HIGHLANDER mit PartnernInnen zusammen, die sich durch ihre Haltung, Nachhaltigkeit und ihren Beitrag zur Lebensqualität der Menschen auszeichnen.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser ist von dem innovativen Veranstaltungsformat begeistert: „Was als Erfolgsmuster „New Premium“ in unserer Strategie gestartet hat, findet nun mit dem HIGHLANDER eine weitere Umsetzung. Ein Muss für all jene, die Erdung, menschliche Verbindungen und die Nähe zur Natur suchen, ohne dabei auf eine gute Zeit zu verzichten. Wir freuen uns auf die Österreich-Premiere im August 2025.“

Initiator Thomas Weirather von WWP ist von dem Produkt überzeugt: „Der HIGHLANDER soll dir helfen, raus aus dem Alltag zu kommen – und dir endlich wieder Zeit für dich selbst zu nehmen. Gesundheit bedeutet für mich mehr als nur Bewegung. Es ist eine Einstellung – und genau dafür schafft der HIGHLANDER den richtigen Raum.Ich freue mich sehr, dieses Erlebnis nach Kitzbühel zu bringen, und kann nur allen empfehlen, es auszuprobieren.Als ich selbst zum ersten Mal davon gehört habe, war mein erster Gedanke: ‚Wie soll ich mir dafür Zeit nehmen?‘ Heute weiß ich – es war eines der besten Investments in mich selbst. Und jeder einzelne Tag war es wert.“

Auf in die Kitzbüheler Südberge

Gestartet wird in der 750 Jahre alten Kitzbüheler Innenstadt. Der Weg folgt dem eindrucksvollen Südkamm der Kitzbüheler Alpen mit atemberaubenden 360°-Panoramen – vom Kitzbüheler Horn über aussichtsreiche Grate durch die Südberge, weiter über den Pass Thurn zur Resterhöhe mit Blick auf die Hohen Tauern, bevor es über den Pengelstein zurück über den legendären Hahnenkamm ins Tal geht.

Die Strecken sind individuell begehbar, gut markiert und bieten Raum für das persönliche Tempo – von der sportlichen Herausforderung bis zum entspannten Naturerlebnis. Je nach Zeit, Erfahrung und Kondition stehen den Outdoor-Begeisterten beim HIGHLANDER vier passende Formate für das persönliche Abenteuer zur Auswahl:

:: Hercules | 5 Tage & 100 km

Für alle, die bereit sind, mit Rucksack und Zelt fünf Tage lang durch die Alpen zu wandern – auf der Suche nach innerer Stärke, Klarheit und echter Naturverbindung.

:: Pegasus | 3 Tage & 53 km

Für alle, die eine intensive, aber gut machbare Tour mit alpinem Charakter erleben möchten.

:: Orion | 2 Tage & 33 km

Ideal für Familien oder Freundesgruppen, die gemeinsam ein besonderes Naturerlebnis suchen und eine Nacht in der freien Natur genießen können.

:: Lyra | 1 Tag & 23 km

Eine kürzere, familienfreundliche Einstiegstour und perfekt für alle, die das HIGHLANDER-Gefühl erstmals kennenlernen möchten.

Schlafen unter Sternen

Ein besonderes Highlight stellen die vier Übernachtungscamps, abgeschieden in den Bergen in sorgfältig ausgewählten Naturräumen. Abseits des täglichen Alltags entsteht Raum für Stille, Sternenhimmel und echten Naturkontakt.

Die Camps bieten alles, was es für ein geerdetes und eindrucksvolles Naturerlebnis braucht: warme Abendverpflegung aus regionalen Zutaten, eine sanitäre Grundversorgung - einfach, sauber und ausreichend – sowie optionale Regenerationseinheiten wie Yoga oder Breathwork zur Entspannung.

:: Camp 1 | Nähe Hochwildalm in Aurach

Naturbelassen in Form eines grünen Amphitheaters, eingebettet in die alpine Landschaft.

:: Camp 2 | Nähe Torsee in Jochberg

Direkt am klaren Bergsee, mit einem perfekten Platz für den Sonnenaufgang.

:: Camp 3 | Nähe Resterhöhe

Mit grandiosem Blick auf den Nationalpark Hohe Tauern, ideal zum Innehalten und Staunen.

:: Camp 4 | Nähe Pengelstein / Hochsaukaser

Auf 1.900 Metern Seehöhe mit Aussicht auf den Wilden Kaiser im Norden und die Abendsonne im Westen – ein stiller, würdiger Abschluss vor dem letzten Etappentag.

Aber nicht nur der HIGHLANDER selbst fokussiert sich auf das Wesentliche, auch beim Packen des Rucksackes sollte nur das mitgenommen werden, was wirklich gebraucht wird.

Rahmenprogramm und Gemeinschaft

Täglich erhalten die Teilnehmenden eine regionale Jause, frisch zubereitet mit Zutaten aus der Umgebung – ganz im Sinne des „Field to Fork“-Gedankens, vom Feld auf den Teller. Dieses Konzept stärkt regionale Kreisläufe, reduziert Emissionen und fördert einen verantwortungsvollen, gesunden Lebensstil.

Zusätzlich zur Jause wird am Abend in den Camps eine warme Mahlzeit serviert – als wichtige Quelle für Energie und Regeneration auf dem Weg zum Ziel. Auch diese Gerichte orientieren sich an denselben nachhaltigen Prinzipien und greifen typische Spezialitäten aus der Region auf.

In den Camps erwartet die Wanderer ein spannendes Aktivitätsprogramm, das hilft, in die übergreifenden Themen von Körper, Geist und Seele einzutauchen. Ausgewiesene Experten teilen ihr Wissen und begleiten die Teilnehmenden auf einer einzigartigen Reise. Workshops zu Nachhaltigkeit und Naturschutz, Yoga-Einheiten und Atemübungen unter freiem Himmel, Sternenbeobachtungen in klarer Bergluft sowie Lagerfeuer-Gespräche sind natürlich freiwillig.

Für wen ist der HIGHLANDER gedacht?

Ob allein, mit Freunden oder im Team – der HIGHLANDER spricht alle an, die der Natur nahe sein und dabei körperlich wie geistig wachsen wollen.

Der HIGHLANDER ist perfekt für Familien: Eltern mit wanderfreudigen Kindern verbringen bei der kürzeren Variante gemeinsam Zeit in der Natur samt Übernachtung, vielleicht sogar die erste Nacht unter freiem Himmel, und schaffen einzigartige Erinnerungen.

Der HIGHLANDER spricht NaturentdeckerInnen an, die echte Bergmomente in der Natur mit imposanten Ausblicken und Abenteuer suchen, aber kürzere Etappen bevorzugen.

Der HIGHLANDER ist für alle BergliebhaberInnen, die das Wandern körperlich und mental leben.

Der HIGHLANDER als Teambuilding-Format mit echtem Mehrwert eignet sich auch für Firmen und Incentives. Gemeinsame Bewegung in der Natur, Genuss in all seinen Facetten, tiefgründige Gespräche, Sonnenaufgänge und Sternennächte verbindet und stärkt die Motivation.

Weitere Bilder zum HIGHLANDER finden Sie unter medien.kitzbuehel.com/share/1751450426NQBn9bKrl4Nljg

Informationen zur HIGHLANDER-Premiere samt Anmeldelink finden Sie unter www.highlanderadventure.com/de-at/kitzbuhel

Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com