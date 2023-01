LIDL Schweiz

Lidl Schweiz bringt vegane Produktlinie von Starkoch Fabian Zbinden in die Filialen

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz verkauft neu vegane Produkte aus der Marke von TV-Koch Fabian Zbinden. Die Produkte sind durch Lidl Schweiz zum ersten Mal im Schweizer Detailhandel verfügbar.

Lidl Schweiz baut sein vegetarisches und veganes Sortiment stetig aus - speziell in den vergangenen Jahren. Neben den bereits über 80 veganen und vegetarischen Produkten, die sich derzeit im Sortiment befinden, bringt Lidl Schweiz pünktlich zum Veganuary Produkte von Fabian Zbinden in seine Filialen.

Fabian Zbinden kommentiert die Kooperation: "Das ist für mich persönlich ein grosser Meilenstein. Gemeinsam mit Lidl Schweiz kann ich meine bioveganen Produkte erstmals einem grossen Publikum zugänglich machen. Bei Lidl Schweiz gehen alle einkaufen - und speziell auch unsere Zielgruppe."

Der Lidl Schweiz Markenbotschafter Fabian Zbinden ist bekannt aus der TV Show "SRF bi de Lüt", in der er seit 2021 mitwirkt. Vorher kochte er bereits für Stars wie Madonna & David Beckham in den Küchen Hollywoods und führte sein eigenes Food Truck-Business.

Feelfood

Unter der Marke "feelfood" entwickelt Fabian Zbinden vegane Fertigmahlzeiten wie "Chili sin Carne", "Red Lentil Dal" oder "Pasta Bolo Vegan". Die Gerichte bestehen zu 100 Prozent aus pflanzlichen Bio-Zutaten. Ausserdem in allen 167 Lidl Filialen in der Schweiz erhältlich: Zwei Sorten eines Bio-veganen Frühstückgetränks, das als vollwertiges Frühstück am Morgen dient. Mit "feelfood" beweist Fabian Zbinden, dass eine vegane und vollwertige Ernährung auch ohne grossen Aufwand möglich ist. Dabei nutzt er vegane Bio-Zutaten, ein ausgewogenes Nährstoffprofil und verzichtet komplett auf Zusatzstoffe.