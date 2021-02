LIDL Schweiz

Lidl Schweiz wird erneut für Lohngleichheit ausgezeichnet

Differenzwert von nur 0.4 Prozent im gesamten Unternehmen

Weinfelden (ots)

Der Equal Pay Day 2021 steht vor der Tür. Lidl Schweiz wird mit dem Zertifikat "Good Practice in Fair Compensation" von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) zum zweiten Mal zertifiziert. Die Auszeichnung erhalten Unternehmen, die ihr Lohnsystem nach anerkannten Kriterien überprüfen und bescheinigen lassen. Neu konnte Lidl Schweiz den Lohndifferenzwert zwischen Männer und Frauen auf nur 0.4 Prozent senken.

Logib-Lohnanalyse

Die Revision des Gleichstellungsgesetzes wurde anfangs Dezember 2018 beschlossen. Alle Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitenden müssen die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern anhand der Logib-Lohnanalyse prüfen. Unternehmen sollten dabei maximal einen Lohn-Differenzwert von 5 Prozent erreichen. Weitere Informationen finden sich auf der Seite des EGB unter https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/lohngleichheit.html

Erfolgreiche Rezertifizierung

Im Februar 2020 erhielt Lidl Schweiz das Zertifikat "Good Practice in Fair Compensation" zum ersten Mal und erzielte einen Differenzwert von 1.5 Prozent. Jetzt wurde Lidl Schweiz rezertifiziert und konnte den Wert auf nur 0.4 Prozent senken. Der Detailhändler will damit ein Zeichen setzen für Lohngerechtigkeit. Die Zertifizierung wurde 2020 zum ersten Mal erteilt und ist für drei Jahre gültig, wobei jährlich ein Aufrechterhaltungsaudit seitens SQS erfolgt. Die Zertifizierung "Good Practice in Fair Compensation" bescheinigt nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern, sondern auch zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitenden sowie zwischen Schweizern und Ausländern.

Marco Monego, Chief Human Resources Officer bei Lidl Schweiz: "Bei Lidl Schweiz gilt: 'Gleicher Lohn für gleiche Arbeit'. Die erneute Auszeichnung bekräftigt unser Engagement und setzt landesweit und über die Branche hinaus ein Zeichen für die Gleichstellung von Mann und Frau."

Gleiche Chancen für alle

Gleichberechtigung wird bei Lidl Schweiz grossgeschrieben. Die Gleichstellung von Mann und Frau - speziell auch die strikt gleiche Bezahlung - ist seit Markteintritt fest in der Unternehmenskultur des Detailhändlers verankert. Wie wichtig die weiblichen Mitarbeitenden für den Erfolg des Unternehmens sind, zeigen die Zahlen:

- 70 Prozent aller Mitarbeitenden sind Frauen

- Über 50 Prozent der Filialen werden von Frauen geleitet

- Die Führungsteams der Filialen bestehen sogar zu 67 Prozent aus Frauen

- Mütter erhalten einen 18-wöchigen Mutterschaftsurlaub (Väter erhalten einen 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub)

- Bei der Pensionskasse verzichtet Lidl Schweiz auf den Koordinationsabzug, was vor allem den Mitarbeitenden im Teilzeitpensum zugutekommt

- Die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, kommt Eltern entgegen - zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im letzten Jahr hat die Travail.Suisse eine Plattform lanciert, unter welcher sich Unternehmen zur Lohngleichheit öffentlich bekennen können. Mehr Informationen dazu finden sie unter folgendem Link: https://www.respect8-3.ch/de/weisse-liste/