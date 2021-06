Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

P&G-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufen 100.000 Kilometer und spenden 20.000 Euro an "RTL-Wir helfen Kindern"

100.000 Kilometer - diese Strecke haben die P&G Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen der #GemeinsamStärker LaufChallenge zurückgelegt. Das Ziel war klar definiert: Dem Corona-Blues begegnen, Zeichen des Guten setzen und Spenden für benachteiligte Kinder sammeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten joggen, wandern oder spazieren gehen und dabei die gelaufenen Kilometer per App tracken. Jeder Kilometer im April und Mai zählte für die Spende an "RTL - Wir helfen Kindern".

Beim virtuellen Abschlussevent am Internationalen Tag des Laufens haben die Läuferinnen und Läufer ihre Spende von 20.000 Euro an den RTL-Moderator und Gesamtleiter RTL Charity, Wolfram Kons, übergeben. Mit der Spende werden ausgewählte Kinderhilfsprojekte, besonders im Bereich Bewegung, nachhaltig gefördert und so die Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche weltweit verbessert.

"Bereits nach 10 Tagen haben wir unser erstes Ziel von 10.000 Kilometern gemeinsam erreicht und dann voller Elan weitergemacht. Obwohl das Wetter in den letzten Wochen nicht immer mitgespielt hat, sind alle am Ball geblieben. Eine tolle Team-Leistung, die auch über Standorte hinweg zusammenschweißt", so Frank Jacobi, P&G-LaufCaptain für die DACH-Region.

Die LaufChallenge ist ein Projekt im Rahmen der Initiative #GemeinsamStärker. Damit ruft P&G dazu auf, gemeinsam zu handeln, Zeichen des Guten zu setzen und damit unterschiedliche Projekte in den Bereichen soziale Verantwortung, Vielfalt und Inklusion sowie Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Über #GemeinsamStärker

#GemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret wird P&G insgesamt 21 Leitprojekte begleiten und mit Spendengeldern unterstützen. P&G lädt alle Mitarbeiter:innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der #GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.