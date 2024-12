GSMA

Französische Mobilfunkindustrie beschleunigt die Einführung von Netz-APIs durch GSMA Open Gateway Initiative

Bouygues Telecom, Free, Orange und SFR stellen zwei Netz-APIs zur Verfügung, um Online-Unternehmen bei der Bekämpfung von Betrug und digitalem Identitätsdiebstahl zu unterstützen

Im Rahmen der globalen GSMA Open Gateway-Initiative, gaben Frankreichs vier führende Mobilfunkbetreiber – Bouygues Telecom, Free, Orange und SFR – heute bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln werden, um Dienste anzubieten, die App-Entwicklern und Unternehmen helfen sollen, Online-Betrug zu bekämpfen und die digitalen Identitäten von Mobilfunkkundinnen und -kunden zu schützen.

Die Betreiber führen mit KYC Match und SIM Swap zwei anwendungsprogrammierbare Schnittstellen (APIs) für den französischen Markt ein, die nach dem neuen CAMARA-Standard entwickelt wurden, der darauf abzielt, die Spezifikationen aller Mobilfunkbetreiber zu vereinheitlichen. Frankreich ist das erste Land der Welt, in dem alle vier großen Betreiber die KYC Match API einführen, die es Online-Unternehmen ermöglicht, die Identität neuer Kundinnen und Kunden zu überprüfen. Einige der Betreiber stellen der Entwicklergemeinschaft auch Nummernüberprüfungen zur Verfügung.

Seit der Covid-Pandemie ist in Frankreich ein Anstieg der Online-Transaktionen um 37 % zu verzeichnen. 2023 belief sich das Gesamtvolumen der Transaktionen auf von 2,35 Milliarden Euro, wobei 77 % dieser Transaktionen über mobile Geräte abgewickelt werden. Aber auch 80 % der französischen Unternehmen geben an, dass sie Online-Betrugsversuche erlebt haben, und 45 % geben an, dass der Online-Betrug in den letzten zwölf Monaten zugenommen hat. Die Zahl der Fälle von digitalem Identitätsdiebstahl ist nach Angaben des französischen Innenministeriums in den letzten vier Jahren um 40 % gestiegen. Die neuen APIs sollen dazu beitragen, die mobilen Identitäten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu schützen, indem sie eine zusätzliche Verteidigungsschicht gegen Betrugsversuche bilden.

Die APIs wurden entwickelt und auf dem französischen Markt mit einer Reihe von Finanzinstituten wie BforBank (die Online-Filiale von Credit Agricole) oder Fortuneo (Tochtergesellschaft von Credit Mutuel Arkéa), die KYC Match zur Überprüfung neuer Kundinnen und Kunden in Zusammenarbeit mit DQE Software nutzen, eingehend getestet. Mehr als zwanzig Unternehmen in Frankreich nutzen bereits die Telco-APIs, um Betrug bei der Kontoübernahme zu verhindern und die Identität von Kundinnen und Kunden während der Transaktionen und des Onboarding-Prozesses zu überprüfen.

Durch den Zusammenschluss von Betreibern aus der ganzen Welt erleichtert die GSMA Open Gateway-Initiative die Entwicklung digitaler Produkte, die nahtlos auf allen Geräten funktionieren, unabhängig von Land und Betreiber. Seit dem Start haben sich 67 Mobilfunknetzgruppen, die insgesamt 278 Netze und drei Viertel der weltweiten Mobilfunkverbindungen repräsentieren, sowie 26 Vertriebspartner der Initiative angeschlossen.

