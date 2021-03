Chubb European Group SE

Chubb ernennt Marat Khazeev zum neuen Property Manager in der Schweiz

Zürich (ots)

Chubb hat heute die Ernennung von Marat Khazeev zum neuen Property Manager der Schweiz bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

In seiner neuen Position wird Marat Khazeev die Verantwortung für die weitere Etablierung sowie das Wachstum des gesamten Sachversicherungsgeschäfts (Property) des Versicherers in der Schweiz tragen.

Von seinem Geschäftssitz in Zürich aus wird er neben dem regionalen Property Line Management an Christian Graber, Property & Casualty Manager bei Chubb in der Schweiz berichten.

Khazeev verfügt über 12 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, speziell im industriellen Sachversicherungsgeschäft. Er trat Chubb im Jahr 2014 als Property Underwriter in Moskau bei und wurde 2017 zum Property Manager für Russland & CIS befördert. Vor seiner Tätigkeit bei Chubb war er im Sachversicherungsgeschäft für die Allianz und RGS Insurance in Moskau tätig.

"Wir freuen uns mit Marat Khazeev einen neuen Property Manager gefunden zu haben, der durch sein Wissen und seine Fachkenntnisse, unsere Underwritingkapazitäten und die entsprechenden Services im Sinne unserer Broker und Kunden erweitern und verbessern wird", erklärt Christian Graber, Property & Casualty Manager.

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf www.chubb.com/ch