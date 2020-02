Chubb European Group SE

Chubb ernennt Dawn Miller zur neuen Country President in der Schweiz

Zurich

Chubb hat heute die Ernennung von Dawn Miller zum Country President für die Schweiz bekannt gegeben. Die Ernennung ist unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden zum 1. März 2020 wirksam.

In ihrer neuen Funktion wird Dawn Miller für die weitere Etablierung und das Wachstum des Versicherungsgeschäftes von Chubb in der Schweiz verantwortlich sein. Von ihrem neuen Geschäftssitz in Zürich aus wird sie an Adam Clifford, Division President der Chubb für Kontinentaleuropa, berichten. Sie übernimmt die Position von Florian Eisele, der zum SVP Director Accident & Health (A&H) für Kontinentaleuropaernannt wurde.

Bisher war Dawn Miller als Senior Vice President - Middle Market, Small Commercial, Industry Practices and Distribution für Chubb in Kontinentaleuropa tätig und Mitglied des Continental Europe Executive Leadership Teams in Paris. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden internationalen Positionen in der Versicherungsbranche. Vor ihrem Karrierebeginn bei Chubb in 2018 war sie als Präsidentin/CEO der Axa Insurance Company in den USA tätig. Darüber hinaus hatte sie weitere Führungspositionen in Europa, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten für AIG und Willis Towers Watson inne.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Position der Länderchefin in der Schweiz intern mit Dawn Miller besetzen konnten. Dawn ist eine motivierte Führungspersönlichkeit und wird eine neue Dynamik in unser Schweizer Geschäft bringen. Sie wechselt in einer Wachstumsphase zu Chubb in die Schweiz und wird diesen Aufwärtstrend fortsetzen, indem sie die Möglichkeiten unserer Underwriting-Kapazitäten optimal für die zahlreichen und sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden und Broker einsetzt," erklärt Adam Clifford, Division President der Chubb für Kontinentaleuropa.

