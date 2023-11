Berner Fachhochschule (BFH)

Ober-Gerwern-Masterpreis 2023 an Nina Caviezel: Master-Thesis aus dem Studiengang MA Art Education wird mit 20.000 Franken prämiert

Jährlich vergibt die Gesellschaft zu Ober-Gerwern einen Preis für herausragende Masterarbeiten an der Hochschule der Künste Bern HKB. In diesem Jahr wird Nina Caviezel für Ihre Thesis mit dem Titel «Observing H – Observing Me. Eine künstlerisch-forschende Annäherung an das Wasserstoffatom» mit dem Preisgeld in Höhe von 20.000 Franken ausgezeichnet.

Nina Caviezel umkreist darin künstlerisch forschend das Wasserstoffatom. Dem nicht Sichtbaren nähert sie sich mit der Frage, was ein Ich vom Wasserstoffatom H über Materie, über das Erkennen, über Vermittlung lernen kann. Dabei führt sie in das Denken von Erwin Schrödinger, Karen Barad, Bruno Latour, Donna Haraway, Jens Badura und Nora Sternfeld ein.

Ausgangspunkt ist ihr Urahn, Johann Jakob Balmer, der durch das Finden einer gesetzmässigen Verbindung zwischen den Regeln der Perspektive und der Anordnung der Spektralfarben des H-Atoms die sogenannte Balmer-Formel fand. Diese Formel half Niels Bohr bei der Entwicklung des Atommodelles.

Um der dieser Forschung zugrundeliegenden Erkenntnis aus künstlerisch-vermittlerischer Perspektive nahezukommen und eine angewandte Praxis zu entwickeln, schlägt Nina einen transdisziplinären Bogen. Sie bildet sich ein Netzwerk aus Partner*innen und Mitdenker*innen, entwickelt methodisch unterschiedliche Zugänge wie Interviews, innere Monologe, Archivrecherche, Feldnotizen und Zeichnungen, um dem Wasserstoffatom zu begegnen. Ihr ist bewusst, dass es sich dabei lediglich um eine Annäherung handeln kann. Diese Beobachtung überträgt sie auf Erkenntnisprozesse im Allgemeinen und in den Künsten im Speziellen.

Nina Caviezel ist sehr weit und suchend in ihr Thesis-Projekt gestartet und hat sich mit grossem Ernst und hoher Genauigkeit den Fragen gewidmet, die ihr begegnet sind. An ihre suchenden Bewegungen lässt sie die Lesenden durch die Art ihrer Sprache und die Fragen, die sie stellt, teilhaben.

Die Gesellschaft zu Ober-Gerwern ist eine der 13 Bernischen Zünfte und Gesellschaften. Sie ist eine aus der Gerberzunft entstandene Gesellschaft der Burgergemeinde Bern.

Im Jahr 2011 zählte die Gesellschaft zu Ober-Gerwern 1'337 Gesellschaftsangehörige und ist damit die drittgrösste Gesellschaft.

