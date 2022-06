Berner Fachhochschule (BFH)

Angehende Künstler*innen präsentieren ihre Abschlussarbeiten – Diplome22

Die Hochschule der Künste Bern HKB veranstaltet auch 2022 eine grosse Anzahl Diplomanlässe: Studierende aus 26 Studiengängen präsentieren in Bern, Biel und Langenthal ihre Abschlussarbeiten. Während fünf Monaten erstreckt sich ein Kultur­programm aller künstlerischen Disziplinen: Konzerte, Ausstellungen, Performances, Installationen und Lesungen. Fünf Highlights finden in der zweiten Hälfte Juni statt.

16.06.2022, 18.00–21.00 Uhr, verschiedene Orte, 2502 Biel

Diplomfestival Interlaced

23 Diplomand*innen des Master of Arts in Contemporary Arts Practice loten in einer Ausstellung sowie in Performances, Lesungen, Klanginstallationen und Konzerten das Feld zwischen Fine Arts, Sound Arts, Performance Art und Literatur aus. Das Festival Interlaced findet an verschiedenen Orten in Biel/Bienne statt: Kunsthaus Pasquart, Le Singe, Espace Libre, La Voirie, Dachstock Alte Krone und HKB Burg.

18.06.2022, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr – Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern

Solist*innendiplomkonzert

Die Orchesterkonzerte, an denen ausgewählte Studierende des Fachbereichs Musik solistische Werke präsentieren und dabei von einem Berufsorchester begleitet werden, stellen jeweils einen Höhepunkt im Studienjahr dar. Begleitet werden sie vom Berner Symphonieorchester unter der Leitung der ehemaligen Leiterin des Fachbereichs Musik, Graziella Contratto.

23.06.2022 19.45 Uhr und 21.15 Uhr – Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, Seevorstadt 99, 2502 Biel

Lesungen aus den Abschlussarbeiten | Bachelor in Literarischem Schreiben

In zwei Leserunden präsentieren zwölf Diplomand*innen Auszüge aus ihren literarischen Abschlussarbeiten, in denen es unter anderem um mutige Erzähler*innen, Missverständnisse und poetisch-skurrile Alltagsmomente geht.

24.06.2022 bis 08.07.2022 – Hochschule der Künste Bern, Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Finale22

Ein Studienort wird zum Ausstellungsort und damit zum Höhepunkt des Studienjahres des Fachbereichs Gestaltung und Kunst: Auf über das ganze Gebäude verteilten Präsentations­flächen sind die Diplomarbeiten der Bachelorstudiengänge Vermittlung in Kunst und Design sowie Visuelle Kommunikation und der Masterstudiengänge Art Education und Design zu sehen.

Di, 28.06.2022, 18 Uhr: Vernissage

28.06.2022 bis 03.07.2022 – Kunsthaus Langenthal, Marktgasse 13, 4900 Langenthal

No champagne for fake people

Wie jedes Jahr konzipieren und entwickeln die Absolvent*innen des Bachelor Fine Arts als Abschluss ihrer Studienzeit ihre gemeinsame Ausstellung im Kunsthaus Langenthal und laden das interessierte Publikum zur Betrachtung zeitgenössischen Kunstschaffens ein.

Di, 28.06.2022, 18 Uhr: Vernissage

Di, 28.06.2022, 19 Uhr: Mente confina, corpo sconfina. – Performance von Evrim Avci

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Christian Pauli, Leiter Kommunikation Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 38 28