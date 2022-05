Berner Fachhochschule (BFH)

Roboter sorgen für Spannung, Emotionen und Leidenschaft

Am 14. und 21. Mai 2022 finden in Burgdorf im Rahmen der World Robot Olympiad (WRO) zwei spannende und herausfordernde Robotik-Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche statt. 26 Teams haben sich angemeldet.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein weltweiter Wettbewerb für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche. Organisiert wird er in der Schweiz vom Verein World Robot Olympiad Schweiz. Die Berner Fachhochschule und das TecLab führen am 14. und 21. Mai 2022 in Burgdorf einen der sieben Regionalwettbewerbe der Kategorie RoboMission ab 8 Jahren sowie den Wettbewerb der Starter-Kategorie ab 6 Jahren durch.

Herausfordernder Wettbewerb für Kinder und Jugendliche

Die Teilnehmenden designen und bauen einen Lego-Roboter, programmieren ihn und starten mit ihm in einem spannenden Wettbewerb gegen andere Teams. Für die Kategorie RoboMission gilt: Wer mit dem Mini-Roboter überzeugt, darf am 25. Juni 2022 in Hausen AG am grossen Schweizer Final antreten. Die drei besten Teams vertreten die Schweiz am internationalen Wettbewerb der WRO in Deutschland. Weltweit nehmen mehr als 26'000 Teams aus über 85 Ländern teil.

Die Olympiade findet in vier Altersgruppen statt, der Starter-Kategorie (6-10 Jahre) und drei Gruppen der RoboMission-Kategorie: Elementary (8-12 Jahre), Junior (11-15 Jahre) und Senior (14-19 Jahre). Die Wettbewerbsaufgaben unterscheiden sich zwischen den Altersgruppen in Schwierigkeit und Komplexität, sind aber weltweit identisch.

Aktuelle Aufgaben aus Automatisierung und Nachhaltigkeit

Den Organisator*innen ist es wichtig, dass die Aufgaben einen aktuellen Bezug haben. Die Bedeutung von Robotern nimmt in unterschiedlichsten Lebensbereichen kontinuierlich zu. Während sie in der Automatisierung der industriellen Produktion schon lange nicht mehr wegzudenken sind, unterstützen sie Stück für Stück auch unseren Alltag. In vielen Haushalten finden sich mittlerweile Roboter, die zum Beispiel das Saugen der Wohnung übernehmen. In der Saison 2022 werden Lebensbereiche erkundet, in denen Roboter zukünftig eine wichtigere Rolle spielen und als Begleiter oder Freund der Menschen agieren können. Die Starter-Kategorie befasst sich beispielsweise mit Abfalltrennung und Recycling.

Freude am Lernen ist das Ziel

An der WRO geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um den Spass an Informatik und Robotik. Die Teilnehmenden lernen für- und voneinander, gewinnen Einblicke in die Robotik, in das Software-Design und die Wissenschaften, die dahinterstecken. So wird für die Kinder und Jugendlichen Mathematik real und sichtbar, Technik begreifbar und Informatik erlebbar.

Termine

Wettbewerb RoboMission: Sa, 14. Mai 2022, 8:00-18:15 Uhr, Jlcoweg 1, 3400 Burgdorf

Wettbewerb Starter: Sa, 21. Mai 2022, 9:30-16:00 Uhr, Jlcoweg 1, 3400 Burgdorf

MINT-Förderung: Früh faszinieren und motivieren

Die Wettbewerbsaufgaben der World Robot Olympiad in Burgdorf eignen sich hervorragend für problembasiertes Lernen. Mit dieser Form der Nachwuchsförderung unterstützen die Berner Fachhochschule und das TecLab MINT-Projekte an Schulen. Daneben werden in Burgdorf unter anderem MINT-Angebote für Schulklassen sowie Anlässe für Kinder und Jugendliche in der Freizeit durchgeführt. Durch aktives Handeln und Experimentieren sollen die Teilnehmenden für MINT-Fächer begeistert werden. Die Berner Fachhochschule und das TecLab leisten damit einen Beitrag zur Minderung des Fachkräftemangels in Technik- und Informatikberufen.

