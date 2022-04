Berner Fachhochschule (BFH)

Veranstaltungshinweis: Internationale Holzbrückenkonferenz ICTB in Biel

Die Berner Fachhochschule BFH ist in Zusammenarbeit mit der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) Gastgeberin der 4. Internationalen Holzbrückenkonferenz ICTB 2021PLUS, welche vom 09.-12. Mai 2022 in Biel wie auch online stattfindet. Anlässlich der Fachtagung wird am Eröffnungsabend zudem ein neuartiges Modul einer Schwerlastbrücke aus Holz eingeweiht.

Die ICTB 2021PLUS ist der internationale Treffpunkt für Ingenieur*innen, Architekt*innen, Expert*innen sowie Wissenschaftler*innen aus der ganzen Welt. Dabei stehen Autobahn-, Eisenbahn- und Fussgängerbrücken aus Holz im Fokus. Nach der erfolgreichen Durchführung der Konferenz 2010 in Norwegen, 2013 in der USA und 2017 in Schweden, folgt nun die Durchführung 2022 in der Schweiz.

An der ICTB 2021PLUS werden der Stand der Technik von Holzbrücken sowie ihre Dauerhaftigkeit und ihr Unterhalt in über 30 technischen Beiträgen aus 12 Nationen diskutiert. Der Austausch des internationalen Publikums steht dabei im Vordergrund. Das umfangreiche Programm bestehend aus Keynote-Referaten und technischen Beiträgen bietet zudem eine eintägige Holzbrückentour und eine halbtägige Wildtierbrücken-Führung an. Die beiden Führungen können auch ohne Teilnahme an der Konferenz besucht werden.

Das Programm sowie das Anmeldeformular zu den Veranstaltungen finden Sie unter: bfh.ch/ictb

Bauen wir grosse Bauwerke wie Autobahnbrücken künftig in Holz?

Der Ständerat und der Nationalrat haben die Motion «Erforschung und Innovation des Werkstoffs Holz für den Einsatz im Infrastrukturbau als Dekarbonisierungs-Beitrag» angenommen. Nun gilt es den Stahlbeton im Infrastrukturbau durch CO₂-speichernde Materialien wie Holz zu ersetzen. Gemeinsam mit TS3 und weiteren Wirtschaftspartnern hat die Berner Fachhochschule eine Forschungsstrategie sowie ein Arbeitsmodell eines zukünftigen Brückenquerschnittes erarbeitet. Im Rahmen der internationalen Brückenkonferenz ICTB 2021PLUS wird ein erstes Brückenmodul unter Anwesenheit von Jakob Stark (Ständerat und Präsident der Lignum), der die Motion eingereicht hat, eingeweiht:

Einweihung Schwerlastbrückenmodul aus Holz

9. Mai 2022, 18.30 Uhr

Berner Fachhochschule, Solothurnstrasse 102, Biel

https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/einweihung-schwerlastbrueckenmodul-aus-holz

