Berner Fachhochschule (BFH)

Diplomfeier MAS-, EMBA- und DAS-Abschlüsse

Am Donnerstag, 25. November 2021, feierten 52 Weiterbildungsabsolvierende der Berner Fachhochschule BFH in den Bereichen Technik und Informatik ihren MAS-, EMBA- oder DAS-Abschluss.

Mit der Diplomfeier im Hotel Bellevue Palace Bern ging für die Weiterbildungsstudierenden am 25. November 2021 die spannende und herausfordernde Studienzeit zu Ende. Insgesamt konnten 52 Absolvierende ihr Diplom entgegennehmen, darunter 28 Master of Advanced Studies (MAS)-, 8 Executive Master of Business Administration (EMBA)- und 16 Diploma of Advanced Studies (DAS)-Abschlüsse. Zum ersten Mal wurden zwei MAS-Diplome in Digital Transformation vergeben.

Grosse Themenvielfalt

Ein wichtiger Teil des MAS- und EMBA-Studiums ist die Master-Thesis, mit der die Studierenden die Möglichkeit haben, die Lerninhalte des Studiums systematisch und methodisch zu vertiefen. Das Thema der Master-Thesis ist in der Regel eine Aufgabe oder Fragestellung aus dem Umfeld der Firma der Studierenden. Die Themenschwerpunkte der Weiterbildung des Departements Technik und Informatik der BFH sind Digital Transformation, Information Technology, Data Science, Cyber Security, Digital Health, Management im Technologieumfeld und Innovation. So reichen die Abschlussarbeiten von «Die virtuelle Distanz - Auswirkungen auf die Teamzusammenarbeit und den Kompetenzbedarf» über «Schlank innovieren im KMU» bis zu «Lernfähiger Algorithmus zur Erkennung von Artikelrelevanz».

Bester Abschluss und Auszeichnung bbv Software Services AG

Marc Slavin

MAS in Data Science

Master-Thesis: «Evaluation von Reinforcement-Learning für die Entwicklung von Investment-Strategien»

Auszeichnung Verein für Unternehmensführung VUF

Astrid Buchser

EMBA in Innovation Management

Master-Thesis: «Innovationsprozess PostFinance – Möglichkeiten zur Erkennung und Validierung von Marktchancen»

Interdisziplinäre Weiterbildung

Die Weiterbildungen der Berner Fachhochschule BFH in den Bereichen Technik und Informatik orientieren sich an den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie tragen dem sich ständig verändernden und globalen Umfeld Rechnung. Die BFH bietet eine interdisziplinäre Palette von CAS-Modulen an, die zu verschiedenen EMBA-, MAS- und DAS-Studiengängen kombiniert werden können. Die thematischen Schwerpunkte sind Digital Transformation, Information Technology, Data Science, Cyber Security, Digital Forensics & Cyber Investigation, Digital Health, Management im Technologieumfeld und Innovation.

Weitere Informationen

Unter book.bfh.ch finden Sie die Zusammenfassungen aller Abschlussarbeiten oder diegesamte Publikationsreihe Book 2021.

bfh.ch/ti/weiterbildung

Kontakt

Prof. Dr. Arno Schmidhauser, Leiter Weiterbildung, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, arno.schmidhauser@bfh.ch, +41 31 848 32 75

Sigrid Loosli, Kommunikationsspezialistin, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, sigrid.loosli@bfh.ch, +41 32 321 62 16

Haute école spécialisée bernoise Service médias TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti