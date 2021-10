Berner Fachhochschule (BFH)

Diplomübergabe des Departements Architektur, Holz und Bau (Sperrfrist 19.00 Uhr)

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

An der Berner Fachhochschule BFH haben 194 Student*innen ihr Bachelor-, Master- oder Techniker-Studium im Bereich Architektur, Holztechnik oder Bauingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen. Mehrere Absolvent*innen erhielten für ihre herausragende Leistung eine Auszeichnung.

---------- SPERRFRIST 19.00 UHR ----------

Das Diplom erhielten 121 Absolvent*innen mit einem Bachelor- sowie 19 mit einem Masterabschluss. An der Höheren Fachschule Holz Biel erhielten 54 Absolvent*innen das Diplom Techniker/in HF Holztechnik.

Auszeichnungen für hervorragende Leistungen

In allen Studiengängen wurden Student*innen für ihre Abschlussarbeit oder ihre Studienleistung ausgezeichnet:

Bachelor of Arts in Architektur

Beste Gesamtstudienleistung Preis der Stadt Burgdorf - David Jakob, Gohl

Beste Bachelorthesis Preis der BFH Alumni Architektur - Flavia Schneider, Kehrsatz

Nachhaltigkeitspreis Bachelorthesis Preis der CSD Ingenieure AG - Ivan de Simone, Köniz

Auszeichnung Nachhaltigkeit Bachelorthesis Preis von Peter Schürch, Architekt Bern - Sarah Marti, Flumenthal

Bester konstruktiver Entwurf Preis des Swiss Engineering (STV) - Flavia Schneider, Kehrsatz

BSA-Preis Bachelor Architektur Preis des BSA Bern, Solothurn, Fribourg, Oberwallis - Flavia Schneider, Kehrsatz

Master of Arts in Architecture

SIA-Preis Master Architektur Preis des SIA Bern - Stephanie Diandra Stöckli, Schindellegi

Bachelor of Science in Holztechnik

Beste Bachelorthesis Award des Swiss Engineering STV - Micha Bach, Gstaad

Innovativste Bachelorthesis Preis der Swiss Timber Engineers STE - Alex Neff, Dietikon

Beste Gesamtstudienleistung Preis der Stiftung Kaderschulung Holztechnik - Lino Nipkow, Erlenbach

Zweitbeste Gesamtstudienleistung Preis der Stiftung Kaderschulung Holztechnik - Severin Denzler, Richterswil

Beste Bachelorthesis zum Thema «Nutzung einheimischer Waldressourcen» Preis der Jubiläumsstiftung Jutzler - Tobias Hasler, Magden

Beste Bachelorthesis zum Thema Nachhaltigkeit Preis der CSD Ingenieure AG - Loïc Burri, Corcelles-Concise

Master of Science in Wood Technology

Beste Gesamtleistung im Studium Preis der Stiftung Kaderschulung Holztechnik - Patricia Granado Sanzovo, Biel/Bienne

Beste Masterthesis Preis der LIGNUM, Holzwirtschaft Schweiz - Urs Oberbach, Biel/Bienne

sia-Preis Master Wood Technology Preis des sia, Sektion Bern - Katja Schultz, Biel/Bienne

Dipl. Techniker HF Holztechnik, dipl. Technikerin HF Holztechnik

(Höhere Fachschule Holz Biel)

Beste Gesamtstudienleistung als dipl. Techniker HF Holztechnik, deutsch und französisch Preis ODEC – Schweizerischer Verband der dipl. HF - Florian Nock, Turbenthal

Bester Gesamtabschluss in der Vertiefung Holzbau, deutsch Preis PRO HOLZ (Verein ehemaliger Studenten der Vertiefungsrichtung Holzbau der Höheren Fachschule Holz Biel) - Florian Nock, Turbenthal

Bester Gesamtabschluss in der Vertiefung Holzbau, französisch Preis PRO HOLZ (Verein ehemaliger Studenten der Vertiefungsrichtung Holzbau der Höheren Fachschule Holz Biel) - Dan Saugy, Sugnens

Bester Gesamtabschluss in der Vertiefung Holzbau, deutsch und französisch Preis der Stiftung Kaderschulung Holztechnik - Florian Nock, Turbenthal

Bester Gesamtabschluss in der Vertiefung Schreinerei / Innenausbau, deutsch und französisch Preis der Stiftung Kaderschulung Holztechnik - Nicolas Perroud, Tatroz

Beste Diplomarbeit in der Vertiefung Schreinerei / Innenausbau, deutsch Preis Verband küche schweiz - Philipp Hefti, Subingen

Beste Diplomarbeit in der Vertiefung Holzbau, deutsch Preis Verband Holzbau Schweiz - Valentin Steffen, Koppigen

Beste Diplomarbeit in der Vertiefung Schreinerei / Innenausbau, französisch Preis FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et menuiserie) - David Brunner, St-Aubin-Sauges

Beste Diplomarbeit in der Vertiefung Holzbau, französisch Preis FRECEM (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et menuiserie) - Ronan Maignan, Vérossaz

Bachelor of Science in Bauingenieurwesen

Beste Gesamtstudienleistung Preis des Swiss Engineering (STV) - Adrian Hänni, Kaufdorf

Beste Bachelor-Thesis im Hochbau Preis der B+S AG - Simon Friedli, Schönried

Beste Bachelor-Thesis im Tiefbau Preis der Marti AG Bern - Jan Raffael Anderegg, Ersigen

Nachhaltigkeitspreis Bachelor-Thesis Preis der CSD Ingenieure AG - Oliver Germann, Bönigen

Nomination Best of Bachelor - Dominic Gugger, Bern - André Märki, Herzogenbuchsee

Master of Science in Engineering

sia-Preis Master of Science in Engineering Preis des sia Bern - Natalia Wyss, Lyss

Die Studiengänge Master of Arts in Architecture (Joint Master) und Master of Science in Engineering (MSE) werden in Kooperation mit anderen Schweizer Fachhochschulen durchgeführt. Der Master of Science in Wood Technology wird in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Rosenheim (D) durchgeführt.

BILDER

Ab ca. 20 Uhr steht auf der BFH-Webseite ein aktuelles Bild der Diplomfeier zum Download bereit.

Am Dienstag, 26. Oktober 2021 wird auf der BFH-Webseite der Link zu einer Bildergallerie veröffentlicht.

BFH-Webseite (ab 19.00 Uhr): https://www.bfh.ch/de/aktuell/news/2021/diplomfeier-ahb/

WEITERE INFORMATIONEN

Departement Architektur, Holz und Bau:

Fachbereich Architektur:

Fachbereich Holz | Höhere Fachschule Holz Biel:

Fachbereich Bauingenieurwesen:

KONTAKT

Patrick Brisset, Kommunikationsspezialist

patrick.brisset@bfh.ch

+41 34 426 41 65

Berner Fachhochschule Mediendienst BFH-AHB ________________________________ Pestalozzistrasse 20, 3401 Burgdorf mediendienst.ahb@bfh.ch bfh.ch/ahb

Weiteres Material zum Download Tabelle: BFH-AHB_Diplomierte_~plomes 2021_V4.xlsx