Berner Fachhochschule (BFH)

Digitalisierung - Consulting im Wandel: Präsentation Studienergebnisse

2 Dokumente

Anlässlich seines 20-Jahre-Jubiläums hat der Verein der Berner Dienstleistenden, Consulting Cluster, in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule Wirtschaft eine Studie zum Zustand der Digitalisierung der Consultingbranche im Raum Bern durchgeführt. Die Pressekonferenz, an welcher die Ergebnisse präsentiert werden, findet am Dienstag, 29. September 2020, um 17:00 Uhr im Hotel Schweizerhof Bern statt.

Bitte beachten Sie die vollständige Medienmitteilung, die wir im Namen des Consulting Clusters versenden, in der Beilage. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Flyer und auf der Webseite des Consulting Clusters

