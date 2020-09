Berner Fachhochschule (BFH)

BärnHäckt - Hackathon-Wochenende im Marzili

Am vergangenen Wochenende fand die vierte Ausgabe von BärnHäckt statt – dem Hackathon in der Hauptstadt Bern. Während 48 Stunden zeigten die 60 Hackerinnen und Hacker, dass ein Hackathon auch zu Corona-Zeiten durchführbar ist und die Masken kein Hindernis sind. An der Berner Fachhochschule Wirtschaft wurden innovative Lösungen zu den spannenden Digitalisierungs-Challenges erarbeitet, die das fachkundige Publikum begeisterten.

