Forschung in der Welt der Düfte: Online-Vernissage "scentculture.tube" am 25. Juni 2020

Am 25. Juni 2020 (17:30 Uhr – 18:30 Uhr) wird die Webseite scentculture.tube - entstanden aus mehreren SNF-Projekten zur Organisation von Kreativprozessen in der Parfümindustrie - mit einer Online-Vernissage (in deutscher Sprache) offiziell gelauncht. Am Online-Event stellen Star-Parfümeur Christophe Laudamiel und Prof. Dr. Claus Noppeney (projektleitender Forscher der BFH Wirtschaft) die Webseite und ihre Überlegungen dazu öffentlich vor.

Der Parfümindustrie haftet etwas Geheimnisvolles an – Einblicke in die Praktiken und den Alltag der Duftmeister sind äusserst selten. Der BFH Wirtschaft ist es dank mehrerer durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderter Forschungsprojekte gelungen, Zugang zum Labor und in die kreative Welt des Star-Parfumeurs Christophe Laudamiel zu erhalten. Laudamiel arbeitete unter anderem bereits mit Tommy Hilfiger und Ralph Lauren und hat den unverkennbaren Duft «Fierce» von Abercrombie & Fitch mitkreiert. In mehreren Projekten untersuchten die Berner Forschenden, wie der kreative Prozess von der Dufterstellung organisiert wird. Aus dem Projekt resultierten zahlreiche anerkannte internationale Publikationen und Vortragseinladungen.

Die neue Webseite www.scentculture.tube macht diese Kreativitätsprozesse nun öffentlich. In 27 spannenden Videos, die aus 300 Stunden Filmmaterial ausgewählt wurden, erhält der Betrachter authentische Einblicke in den Alltag, die Arbeit und den Inspirationsprozess von Christophe Laudamiel.

Am 25. Juni 2020 (17:30 Uhr – 18:30 Uhr) wird die Webseite mit einer Online-Vernissage (in deutscher Sprache) offiziell gelauncht. Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/aktuell/fachveranstaltungen/scentculture/

