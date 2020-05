Berner Fachhochschule (BFH)

Studierendenagentur der HKB gibt Gas während Corona

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

KULT ist die profilierte Künstler*innen-Agentur der Hochschule der Künste Bern HKB und entwickelt, ausgelöst durch Corona, eine Reihe neuer kultureller Angebote und Formate

Seit 16 Jahren vermittelt KULT Studierende der HKB für künstlerische Auftritte. Claudia Kühne, Leiterin der Agentur, setzte sich mit Kund*innen sowie Studierenden und Dozierenden der HKB an den virtuellen Tisch und entwickelte gemeinsam mit ihnen neue Formate, welche per sofort buchbar sind und auch in Zukunft das Grund-Angebot ergänzen. Insbesondere können derzeit isoliert lebende Menschen künstlerisch überrascht und erfreut werden.

Ein Beispiel ist hier das «Ständchen», welches sowohl vor dem Pflegeheim, im Innenhof, im Garten als auch in der freien Natur aufgeführt werden kann. Die persönliche Wunschmusik wird durch Musikstudierende live und in sicherem Abstand solistisch oder als Duo performt. Das musikalische Angebot ist breit und stilistisch facettenreich.

Ein weiteres Format heisst «Hamlet at Home». Es werden Monologe aus einem Theaterstück gespielt oder mit Puppen wird über ein Thema frei improvisiert. Dies ist auch möglich per Live-Stream und unter Einbezug des Publikums. Unsere Schauspielstudierenden sind gestalterisch vielfältig unterwegs.

Das Angebot von KULT ist geeignet für private und berufliche Anlässe. Interessierte dürfen ihr Wunschangebot mitgestalten.

Kontakt für Rückfragen:

Claudia Kühne

Leiterin KULT – Studierendenagentur

Tel. +41 31 848 39 35

claudia.kuehne@hkb.bfh.ch

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Kommunikation ___________________________________ Fellerstrasse 11, 3027 Bern Tel. +41 31 848 38 38 kommunikation@hkb.bfh.ch hkb.bfh.ch