STEWI nach Turnaround wieder auf Erfolgskurs mit neuer Produktelinie "tomorrow"

Winterthur (ots)

STEWI investiert und präsentiert eine Weltneuheit

Seit der Geschäftsübernahme 2017 ist Stewi wieder auf Erfolgskurs. Dieses Jahr hat der Winterthurer Traditionsbetrieb eine Summe in Millionenhöhe in Produktionsmaschinen der neusten Generation sowie in technische Innovationen investiert. Und mit der Produkte-Linie "Tomorrow" präsentiert das Unternehmen eine Weltneuheit - entworfen in Zusammenarbeit mit dem international bekannten Industriedesigner Wolfgang Meyer-Hayoz.

Das Revival der einstigen Kultmarke STEWI ist gelungen: Der Traditionsbetrieb aus Winterthur ist auf Wachstumskurs und blickt optimistisch in die Zukunft. Davon zeugt unter anderem die Anschaffung von zwei neuen, hochmodernen Spritzgussmaschinen und weiteren Produktionsanlagen in diesem Jahr. Einen siebenstelligen Betrag hat das Unternehmen hierfür aufgewendet. Gut angelegtes Kapital: Dank der erweiterten Automatisation kann STEWI nach wie vor in der Schweiz produzieren und seine Produkte trotzdem zu marktgerechten Preisen anbieten. Made in Switzerland - mit höchsten Qualitätsansprüchen, dafür steht der Name Stewi seit Beginn.

Mit der Produktelinie "Tomorrow" lanciert das Unternehmen nach langer Zeit wieder eine Innovation: ein Trio bestehend aus Wäscheständer, Wäschesammler und Wäschediener. In mattem Schwarz oder Weiss sprechen sie optisch eine designaffine Kundschaft an. Kein Wunder: Entworfen wurden die stilvollen Produkte in Zusammenarbeit mit dem international bekannten Industriedesigner Wolfgang Meyer-Hayoz aus Winterthur. Der Clou dabei: Das Gelenk. Dank diesem lassen sich die Produkte mit einem Handgriff auseinander- und wieder zusammenklappen. Diese Innovation besteht aus 40 Einzelteilen und ist eine Weltneuheit - in Europa patentiert und um Nachahmungen zu vermeiden als Design auch in China geschützt. Das Gelenk ermöglichte es ausserdem, den Produkten ihre einzigartige Form mit hohem Wiedererkennungswert zu geben. Bei STEWI ist man überzeugt: Dank dem hochwertigen Design wird die Produkte-Linie "Tomorrow" den Weg aus dem Keller oder der Waschküche auch ins Bad und in die Wohnräume finden.

Produkte-Linie "Tomorrow": Preis pro Einheit: ab Fr. 129.- / Für das ganze Set wird ein attraktiver Einführungspreis angeboten.

Informationen: https://www.stewi.com/Tomorrow.htm

Bilder zum Download unter: https://owncloud.myswisscloud.ch/index.php/s/oGwyDdRxztwWSja

Über STEWI: Der Winterthurer Walter Steiner entwickelte 1947 einen Wäscheschirm aus Holz und Hanfseilen. Dieser ersetze bald die unpraktischen und platzraubenden Wäscheleinen quer durch Schweizer Gärten. Steiner tüftelte an seinem Produkt stetig weiter und kreierte bald den Stewi, wie man ihn auch heute noch kennt: aus Aluminium und Kunststoff. Bald wurde hierzulande "STEWI" zum übergeordneten Begriff für einen Wäscheschirm. Weitere Produkte, wie etwa Wäscheständer oder Wandtrockner, kamen dazu. Mit der Zeit jedoch verstaubte die Marke zusehends - die Mitarbeitenden mussten um ihre Jobs fürchten. Die Wende kam 2017 mit der Übernahme des Traditionsbetriebs durch die beiden Unternehmer Lorenz Fäh und Stephan Ebnöther. Mit frischem Wind sind die beiden Inhaber seither erfolgreich daran, den Betrieb zu modernisieren und weiter zu entwickeln - an der nächsten Produkteneuheit (nach "Tomorrow") sind sie bereits dran.