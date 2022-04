Gruner+Jahr, Gala

Dana Schweiger zieht wieder nach Hamburg

Dana Schweiger, 54, lebt wieder in Deutschland. Die Ex-Frau von Filmemacher Til Schweiger, 58, war zuletzt zwischen ihrer Heimat USA und Hamburg gependelt. In der aktuellen GALA (Heft 14/2022, ab morgen im Handel) spricht sie darüber, dass die Sehnsucht nach ihren erwachsenen Kindern der Grund für die Rückkehr war: "In Malibu habe ich mich oft zu weit weg gefühlt, hatte immer Angst, dass irgendwas passiert und ich dann nicht schnell genug hier sein kann. Deswegen beruhigt es mich, wieder nah bei meinen Kindern zu sein."

Emma, 19, Lilli, 23, Luna, 25, und Valentin, 26, führen allerdings inzwischen ihr eigenes Leben. Dana zu GALA: "Früher wollten alle vier immer gleichzeitig etwas von mir. Heute werde ich nicht mal mehr jeden Tag angerufen. Bei mir ist statt totalem Chaos also jetzt komplette Stille." In Hamburg bezieht die Unternehmerin nun eine Wohnung mit Elbblick.

