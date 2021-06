Gruner+Jahr, Gala

Claudia Roth: Ihr Lehrer warnte sie vorm Mathe-Studium

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Schon als Schülerin war Grünen-Politikerin Claudia Roth, 66, für eine starke Meinung bekannt. "Ich hatte im Mathe-Abi eine Eins", verrät sie in GALA (Heft 27/2021, ab morgen im Handel) und fügt augenzwinkernd an: "Mein Lehrer hat mich aber beschworen, das Fach nicht zu studieren. Aus Angst, die Mathematik überlebe das nicht." Auch über ihre persönlichen kulinarischen Vorlieben äußert sich Roth nun in GALA: "Ich kann die Finger nicht von Schoko-Mousse, Schoko-Eis und Schoko-Croissants lassen - und von schwerem Rotwein."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.